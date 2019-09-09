أولياء أمور في عدة محافظات يطالبون بإنهاء إضراب المعلمين

فريق الغد

عمان- نفذ عدد من أولياء أمور الطلبة وقفات احتجاجية في عدة محافظات، اليوم الاثنين، للمطالبة بالعدول عن إضراب المعلمين الذي دخل يومه الثاني.

ففي إربد تجمع العشرات من أولياء أمور الطلبة أمام مقر نقابة المعلمين في المحافظة لمطالبة بثني المعلمين عن إضرابهم واستئناف تدريس الطلبة.

ودعوا المعلمين إلى الإضراب خارج أوقات الدوام الرسمي بعيدا عن الإضرار بمصالح الطلبة، خاصة أن الطلبة في المدارس الخاصة يتلقون تعليمهم بشكل طبيعي.

وفي جرش اعتصم أولياء أمور أمام فرع نقابة المعلمين احتجاجا على إضراب المعلمين الذي قالوا إنه أضر بمصلحة الطلاب.

ونظم عدد من أهالي الطلبة في لواءي ديرعلا والشونة الجنوبية وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية للمطالبة بإنهاء إضراب المعلمين واستئناف التدريس.

واستهجن عدد من أولياء الأمور إبقاء المعلمين الطلبة في الساحات ومنعهم من الدخول للغرف الصفية، لافتين إلى أن استمرار الإضراب سيلحق الضرر بجميع الأطراف فيما سيكون الطلبة الخاسر الأكبر.

وكان وجهاء وشيوخ محافظة العقبة طالبوا صباح اليوم في وقفة احتجاجية امام مديرية التربية، نقابة المعلمين بالعدول عن الإضراب الذي تنفذه النقابة للمطالبة بحقوق مالية، مشيرين إلى أن الإضراب أربك الأهالي وأضر بالعملية التعليمية.

كما نفذ عدد من الطلبة وذويهم اعتصاما أمام مدرسة الكريمة الثانوية للبنين في لواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، للمطالبة بإنهاء الإضراب الذي قالوا إنه أربك العملية التعليمية.

ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها “راتبك ماشي وابني معطل، لا علاقة لابنائنا بعلاواتكم، التعليم حق لأولادنا، حلو مشاكلكم بمعزل عن أولادنا”.