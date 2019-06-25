أول استثمار بوليفي في مدينة الموقر الصناعية

عمان- الغد- اعلنت الشركة البوليفية للصناعات الغذائية عن أول استثمار لها خارج جمهورية بوليفيا إنطلاقا من مدينة الموقر الصناعية بحجم إستثمار يبلغ (3) مليون دينار بمساحة (6000) م2 سيعمل على توفير اكثر من (300) فرصة عمل خلال مراحله الثلاثة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة البوليفية ناصر العزايزة عقب توقيع عقد الإستثمار مع مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين أن إختيار الأردن وتحديدا مدينة الموقر الصناعية جاء بعد عدة زيارات الى دول مختلفة تم خلالها دراسة المناخ الإستثماري لكل دولة وعمل دراسة جدوى مستفيضة، حيث تم إختيار الأردن كونه يتمتع بكافة العناصر الإستثمارية الكفيلة بنجاح أي مشروع صناعي أهمها عناصر الأمن والأمان التي تسود في الأردن وما يتمتع به الأردن من مصداقية عالية بين دول العالم كافة وما يحظى به من مكانة إقتصادية مرموقة من خلال الإتفاقيات التجارية المبرمة بينه وبين الكثير من دول العالم أهمها إتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اللتان تتيحان للمنتج الأردني للدخول الى هذه الأسواق دون ضرائب او قيود على الكميات فضلا عن التصدير للأسواق العربية والأسواق الأوروبية.

وحول إختيار مدينة الموقر الصناعية لإقامة هذا المشروع الصناعي اشار العزايزة إلى أن هذه المدينة تحظى بعناصر هامة جعلها متميزة حيث تقع على الطريق الدولي الذي يربط المملكة بعدد من الدول الشقيقة المجاورة كالسعودية والعراق وسوريا، وكذلك تعتبر المدينة نموذجا للمدن الصناعية الحديثة المخدومة بكافة الخدمات الرئيسية والمساندة، مشيرا أن هناك مصداقية كبيرة في التعامل من جانب المدن الصناعية تم لمسها خلال الزيارات السابقة والقوانين والتشريعات الإستثمارية المعمول بها ضمن المدن الصناعية وهذا ما يتناسب مع توجهات الشركة البوليفية لنجاح مشاريعها.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد إن هذه الإستثمار يعكس الواقع الطبيعي للمناخ الإستثماري في المدن الصناعية الذي نال ثقة العديد من الإستثمارات المتعددة الجنسيات، مشيرا أن توقيع العقد الإستثماري هو مثال حي وواقعي حول الإهتمام الإستثماري في الأردن بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص وهو الأمر الذي ما كان ليتحقق إلا بفضل الجهود الملكية وما يرافقها من متابعة حكومية لإبراز عناصر الإستثمار في الأردن.

وأضاف جويعد أن الشركة تقف دوما الى جانب الإستثمارات الصناعية بداءا من توقيع العقد الإستثماري ويتعدى الى مرحلة ما بعد الإنتاج من منطلق إيمان الشركة الكبير بأهمية الشراكة الحقيقية والفاعلة بين الجانبين.

وأشاد جويعد بإختيار الشركة البوليفية الأردن لتكون التوسع الواقعي لها خارج نطاق جمهورية بوليفيا لإقامة توسعتها الأولى وهذا يعتبر مصدر فخر لنا في المدن الصناعية الأردنية والمؤشر اننا نسير بخطى إقتصادية ثابتة وسيشهد ذلك نموا خلال السنوات القادمة بإذن الله، مثمنا طبيعة المنتجات التي ستقوم الشركة البوليفية بإنتاجها والتي تتمثل بمنتجات جديدة في الاسواق الأردنية كالأعشاب والمكملات الغذائية الصحية وهذا يعطي أهمية كبيرة للصناعة الاردنية وتكامليتها بالإضافة الى ميزة التنافسية التي تحظى بها المنتجات الأردنية مقارنة مع مثيلاتها من الدول الأخرى.

وحول الحركة الإستثمارية في مدينة الموقر الصناعية أشار جويعد أن المدينة تضم (97) شركة صناعية بحجم إستثمار يبلغ قرابة (480) مليون دينار وفرت قرابة (3500) فرصة عمل، مضيفا أن الشركة تتلقى طلبات إستثمارية جادة لإقامة إستثمارتها في مدينة الموقر الصناعية وعدد من المدن الصناعية الأخرى.