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أول انتصار للاعب أصم بتاريخ بطولات المحترفين للتنس

منذ 6 دقائق

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أبوظبي– بات لي دك-هي أول لاعب أصم يفوز بمباراة في الأدوار الرئيسية لإحدى بطولات تنس المحترفين، الاثنين، بعدما تغلب اللاعب الكوري الجنوبي على هنري لاكسونن 7-6 و6-1 في الدور الأول لبطولة ونستون سالم المفتوحة.

وسدد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما تسع ضربات إرسال ساحقة في طريقه لتحقيق الفوز، بعد توقف طويل بسبب الأمطار في شمال كاليفورنيا.

وليس بوسع لي دك-هي، الذي تم تشخيص إصابته بالصمم وهو في الثانية من عمره، سماع حكام الخطوط أو الحكم الرئيسي ويعتمد على الإشارات من أجل معرفة تلك المعلومات.

وقال لي بعد المباراة “الناس سخروا من إعاقتي. قالوا لي إنني لا يجب أن ألعب (التنس)”.

“كان الأمر صعبا، لكن أصدقائي وأسرتي ساعدوني على تجاوز ذلك. أردت أن أظهر للجميع أن بوسعي فعل ذلك”.

وأضاف “رسالتي للناس الذين يعانون من الصمم ألا يشعروا بالإحباط. إذا بذل المرء جهدا، فإن بوسعه فعل أي شيء”.

ويلتقي لي في الدور الثاني مع البولندي هوبرت هوركاش، المصنف الثالث، اليوم الثلاثاء. سكاي نيوز

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