أول تصريح لوزير المالية العسعس.. ماذا قال؟

عمان – الغد- قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، اليوم الثلاثاء، إن توجيهات جلالة الملك كانت واضحة في خطاب العرش السامي، وواجبنا اليوم تغير ثقافة العمل حتى يشعر المواطن والقطاع الخاص بأن الامور تسير نحو الافضل، ويجب ان يلمس المواطن والمستثمر ذلك ، من خلال سرعة انجاز المعاملات وتسهيل وتبسيط الاجراءات .

واكد الوزير العسعس خلال زيارة قام بها الى دائرة الجمارك العامة التقى فيها بمدراء المديريات في الدائرة بحضور المدير عام، ان تغير ثقافة العمل من اهم مسؤولياتنا في ظل ما ما تمثله دائرة الجمارك من جهة ذات اهمية في دعم وتسهيل سير العملية الاقتصادية ، مشدداً على اهمية التوازن بين هذا الدور وبالمقابل الامن الاقتصادي الذي يتمثل في عملية تنظيم وسير العملية الاقتصادية والتجارية من خلال المعابر الحدودية.

وشدد وزير المالية على الدور المهم المناط في دائرة الجمارك وجهودهم في مكافحة التهريب بكافة اشكاله ، مشيرا الى اهمية تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لتسهيل حركة مرور البضائع والسلع ترجمة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وان هذه اللقاءات سوف تبقى مستمرة لخدمة وطننا الحبيب.

وزير المالية الدكتور محمد العسعس أكد خلال اللقاء ايضاً ، على ان وزارة المالية والدوائر التي تتبع لها موجودة لخدمة الوطن والمواطن ضمن منظومة من العمل الجماعي الحرفي والتي تأخذ بعين الاعتبار بث روح التفائل في الاقتصاد الوطني .

ومن جانبه رحب مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة بالوزير مبديا شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة والتي تأتي في سياق الدعم والمساندة لجهود الدائرة وتطوير العمل الجمركي.