أول تغريدة لبايدن في يوم التنصيب

عمان – الغد- مع استعداده لتسلم السلطة كرئيس للولايات المتحدة، لجأ الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى “تويتر” حيث نشر تغريدة “تاريخية”.

وفي تغريدته الأولى يوم التنصيب، قال بايدن مقتضبا: “إنه يوم جديد في أميركا”.

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

ويتجه بايدن بعد قليل إلى مبنى الكونغرس، من أجل مراسم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، يحمل الرقم في تاريخ البلاد.

وغادر بالفعل سلفه دونالد ترامب البيت الأبيض قبل وقت قصير، علما أنه وزوجته ميلانيا لن يحضرا مراسم التنصيب.

وفي حضور جمهور محدود، سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، واضعا يده على إنجيل توارثته عائلة بايدن على مدى أكثر من 100 عام.

وسيكون التنصيب تتويجا لمسيرة بايدن السياسية التي بدأها قبل 5 عقود، وشملت أكثر من 30 عاما في مجلس الشيوخ وفترتين في منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما.