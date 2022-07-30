أول حالة وفاة بجدري القردة في أوروبا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أمس (الجمعة)، أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بجدري القردة. وذكرت شبكة «آر تي في إي» وغيرها من وسائل الإعلام الإسبانية، أن هذه هي أول حالة وفاة بجدري القردة يتم تسجيلها في أوروبا.

وتوفي الشخص في منطقة بلنسية في شمال شرقي إسبانيا. وسجلت منظمة الصحة العالمية خمس حالات وفاة في تقريرها بشأن وضع المرض في وقت سابق من الأسبوع، وكانت حالات الوفاة الخمس في قارة أفريقيا.

كما سجلت البرازيل حالة وفاة محتملة بجدري القردة أمس، وأوضحت وزارة الصحة في برازيليا في مؤتمر صحافي، أنها لا تزال تحلل الحالة، مشيرة إلى أن المريض كان يعاني من أمراض أخرى.

يذكر أن إسبانيا واحدة من دول العالم الأكثر تضرراً من «جدري القردة»، حيث تم تسجيل 4298 إصابة، تم نقل 120 منها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت السبت الماضي أن تفشي جدري القردة سريع الانتشار يمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، ما يعد أعلى مستوى تحذير للمنظمة.-(وكالات)