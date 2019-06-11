أول خط جوي سياحي بين العقبة وشرم الشيخ والقاهرة

أحمد الرواشدة

العقبة– بدأ أول خط جوي سياحي منتظم ومباشر بين العقبة وشرم الشيخ والقاهرة رحالاته من مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة بواقع رحلتين اسبوعياً.

ويخدم الخط الجوي الجديد السياحة بين البلدين والعمالة المصرية في العقبة والجنوب ، ما يعزز مكانة العقبة لتصبح مركزا اقليميا للنقل الجوي والسياحة والسفر ونقطة إلتقاء للشرق مع الغرب.

وقال مدير الشركة المنظمة للخط المهندس معاذ المعايطة ان اهتمام ورعاية الحكومة الاردنية لصناعة النقل الجوي وتشجيع السياحة والسفر دعا الى التفكير بإيجاد خط طيران جوي منتظم في ظل التسهيلات التي قدمتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ممثلة بشركة العقبة للمطارات ، مؤكداً ان الرحلات ستكون يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع للعاصمة المصرية القاهرة ومدينة شرم الشيخ السياحية ذهاباً واياباً، لكنها سترتفع لتلبي حجم الطلب على الخط اذا لزم الامر.

وبين المعايطة أن الخط سيخدم فئات مختلفة من مواطني البلدين لا سيما رجال الاعمال والعمالة المصرية وفي كافة القطاعات، كما ستنشط الرحلات السياحية لا سيما السياحة الصحراوية وزيارة العقبة والبتراء ووادي رم والبحر الميت، مؤكدا أن الأردن أصبح وجهة عربية وعالمية جاذبة للسياح، في ضوء رغبة المسافرين لاستخدام مطار الملك الحسين الدولي.

يذكر ان مطار الملك الحسين الدولي اصبح مرتبط بخوط طيران عالمية ومنتظمة ويعتمد المطار على سياسة الاجواء المفتوحة مما يزيد من مكاسب الاردن الذي يسير في نفس النهج عندما فتحت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة امام حركة النقل الجوي.

من جهته قال مصدر مسؤول في مطار الملك الحسين الدولي مبينا ان المطار قدم كافة التسهيلات لإنجاح هذا الخط وسيواصل السير قدما اتجاه استقطاب خطوط طيران منتظم جديدة الى العقبة، ما يسهم في احداث النقلة النوعية المطلوبة على حجم الاستثمار والسياحة.

واعرب العديد من المسافرين عبر الخط عن سعادتهم بايجاد خط منتظم وسريع بين العقبة والقاهرة وشرم الشيخ مما اختصر عليهم المسافات والوقت والجهد ، مؤكدين ان جمهورية مصر العربية هي واجة سياحية رئيسية مفضلة للاردنيين خاصة مدينة شرم الشيخ.

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