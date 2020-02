“أول ستار”: جونز يفوز على غوردون في مسابقة “دانك” – فيديو

شيكاغو – فاز لاعب ميامي هيت ديريك جونز جونيور بمسابقة الكرات الساحقة (“دانك”) التي أقيمت السبت في نهاية أسبوع مباراة كل النجوم (“أول ستار”) الاستعراضية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، متفوقا بفارق نقطة على لاعب آرون غوردون لاعب أورلاندو ماجيك، بعد منافسة اعتبرت ضمن الأفضل في تاريخ الدوري.

وقدم اللاعبان أداء تنافسيا قويا في قاعة “يونايتد سنتر” في مدينة شيكاغو، وصفه الموقع الالكتروني الرسمي لرابطة الدوري بـ “إحدى أفضل منافسات الدانك في مباراة كل النجوم على مدى تاريخ الدوري”، وأعادت التذكير بالتنافس بين النجم الأسطوري السابق لشيكاغو مايكل جوردان، ولاعب أتلانتا هوكس دومينيك ولكينز على الملعب ذاته عام 1988.

Aaron Gordon lost the dunk contest by one point to Derrick Jones Jr. after jumping over Tacko Fall. pic.twitter.com/3nBarEXuwb — ESPN (@espn) February 16, 2020

وأثارت النتيجة النهائية انتقاد العديد من اللاعبين والمعلقين، مع اعتبار البعض ان غوردون كان يستحق الفوز، في حين رأى آخرون ان أقل الممكن كان تقاسم الجائزة بين اللاعبين بدلا من اقتصارها على أحدهما.

ووصل اللاعبان الى المنافسة النهائية في أمسية السبت على حساب دوايت هاورد (لوس أنجليس ليكرز) وبات كونوتون (ميلووكي باكس).

THE DUNK THAT WON THE DUNK CONTEST FOR DERRICK JONES JR. 😱🔥 pic.twitter.com/Cr7mJ0wbg5 — SportsCenter (@SportsCenter) February 16, 2020

وفي الجولة الأخيرة بينهما، ساد التعادل بين جونز وغوردن بنيل كل منهما العلامة الكاملة أكثر من مرة (50 موزعة بالتساوي بـ10 لكل من أعضاء لجنة التحكيم الخمسة)، مع تقديمهما لمحات لافتة تنوعت بين الدوران في الهواء ونقل الكرة من أسفل الى أعلى، وبين الساقين.

وفصلت المحاولة الأخيرة بين اللاعبين، ولم يفصل بين اللاعبين سوى المحاولة الأخيرة، اذ نال غوردون بـ “دانك” قفز خلاله من فوق لاعب بوسطن سلتيكس تاكو فول (أطول لاعب في الدوري مع 2,26 م)، ونال عليه علامة 47 (منحه ثلاثة حكام علامة 9 وحكمان علامة 10)، بينما نال جونز علامة 48 (منحه ثلاثة حكام علامة 10 وحكمان علامة 9) بعد تنفيذ كرة ساحقة شملت بدء القفز من على خط الرميات الحرة تقريبا، قبل وضع الكرة في السلة باليد اليسرى).

وأثارت النتيجة صافرات استهجان المشجعين في قاعة يونايتد سنتر، بينما بدا الذهول على نجوم حاضرين في الملعب، ومنهم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس وأفضل لاعب في الموسم الماضي، لاسيما وان غوردون جمع 50 نقطة خمس مرات خلال الأمسية، وهو انجاز غير مسبوق.

واعتبر كيني سميث، أحد معلقي شبكة “تي ان تي” الناقلة للمباريات، أن عدم فوز غوردون هو “سرقة”، علما بأن اللاعب نفسه خسر في 2016 أمام زاك لافين إثر تصويت مثير للجدل أيضا.

وقال غوردون ممازحا في مؤتمر صحافي “سأطارد أعضاء لجنة التحكيم الذين أعطوني علامة 9 (للانتقام منهم)”، متابعا بنبرة أكثر جدية “حققت علامة 50 أربع مرات متتالية، بالنسبة إلي كانت هذه النهاية”.

وتابع “لا أعرف من يدير الأمر (…) أشعر بأنه يجب ان أنال جائزتين”.

وحظي اللاعب بدعم نجوم في الدوري عبر مواقع التواصل، مثل ليبرون جيمس الذي اعتبر ان غوردون يجب ان ينال بالفعل جائزتين، والكاميروني جويل إمبييد الذي رأى ان غوردون “تعرض للسرقة مجددا”.

وفي المنافسات الأخرى التي تقام على هامش مباراة “كل النجوم”، فاز بادي هيلد لاعب ساكرامنتو كينغز على حامل اللقب ديفن بوكر (فينيكس صنز) في مسابقة الرميات الثلاثية.

وكان هيلد قد أصبح في وقت سابق من شباط/فبراير الحالي، أسرع لاعب في تاريخ الدوري يسجل 800 مرة من خارج القوس. وبحسب احصاءات الـ “ان بي ايه”، حقق هيلد انجازه في 296 مباراة، متفوقا على صاحب الرقم السابق نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري (305 مباريات).

وفي مسابقة المواهب، كان الفوز لصالح لاعب ميامي هيت بام أديبايو.

وتختتم نهاية أسبوع “أول ستار” بمباراة النجوم بين فريق يقوده جيمس وآخر يقوده أنتيتوكونمبو، مساء الأحد بتوقيت شيكاغو (0100 بعد منتصف ليل الأحد الإثنين بتوقيت غرينيتش). -(أ ف ب)