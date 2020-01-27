آخر الأخبار حياتناحياتنا

أول صورة لفيروس “كورونا”

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بكين – أفرجت السلطات الصينية عن صورة، هي الأولى للفيروس الذي أودى بحياة 81 صينيا حتى الآن، وأصاب 2800 آخرين، وهي ألكترو- مجهرية، وزعها مركز National Microbiology Data Center بعد استخراج الفيروس من الجهاز التنفسي لأحد ضحاياه، وتصويره في أحد مختبرات المركز بمدينة Wuhan التي ظهر فيها الوباء لأول مرة.

وكان Zhou Xianwang رئيس بلدية المدينة، ذكر في مؤتمر صحافي عقده الأحد ووزع فيه الصورة، أن الفيروس المعروف باسم 2019-nCov حمل أكثر من 5 ملايين من سكان المدينة على مغادرتها، وأن الصورة الحاملة رمز NPRC 2020.00002 بعد تكبيرها، إلى اليمين أعلاه، هي لفيروس تم استخراجه يوم 22 يناير الجاري من أحد قتلاه، فيما سبق وتم تصوير الفيروس نفسه في 6 يناير الجاري أيضاً، وصورته إلى اليسار.

ونرى الفيروس شبيهاً في الصورتين بالهالة الشمسية، وهي ما تعنيه كلمة Corona باللغة اللاتينية، وتعني “التاج” أيضاً في بعض مدلولاتها، لأنه شبيه بالتاج، ولهذا السبب تم إطلاق الاسم عليه. – العربية

مقالات ذات صلة

ما الذي سيتغير بمحرك “غوغل” العام 2020؟

منذ 57 دقيقة
صورة تعبيرية لرعاية الاهل لأبنائهم المراهقين

3 أشياء يجب أن تقوم بها لتكسب أبناءك المراهقين

منذ 14 ساعة
صورة تعبيرية لفيروس كورونا

هل ينتقل كورونا عبر التسوق الإلكتروني للبضائع القادمة من الصين؟

منذ 14 ساعة
صورة تعبيرية لتأثير الاكل على الصحة

قل لي ما تأكل أخبرك بأمراضك المتوقعة

منذ 14 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock