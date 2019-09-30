أول عملية لتركيب جهاز منظم متطور للقلب في مستشفى الأمير حمزة

عمان- الغد- اجريت اليوم الاثنين، أول عملية تركيب جهاز منظم متطور للقلب في م. الامير حمزة من قبل فريق طبي ترأسه اخصائي جراحة القلب الدكتور يحيى البداينة.

هذه العملية تجرى لأول مرة في مستشفيات وزارة الصحة بعد أن تعاقدت الوزارة مع مجموعة من أطباء القلب وجراحي القلب المميزين للعمل في مستشفيات وزارة الصحة.

سبق وصرح د.سعد جابر وزير الصحة بأن “النية تتجه لفتح مركز لامراض وجراجة القلب وجراحة الشرايين في م . الامير حمزة بسعة (100) سرير ليكون مركزا تحويليا للمرضى في وزارة الصحة مما يخفف من مشاكل التحويل الى جهات اخرى ووطأة المعاناة لمرضى القلب ولتقديم خدمة طبية للمواطن بشكل سريع وفعال”.