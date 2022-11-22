أول فوز عربي في كأس العالم2022.. الأخضر السعودي يقلب الطاولة على الأرجنتين

الدوحة – في مفاجأة كبرى نجح منتخب السعودية في إلحاق هزيمة تاريخية بنظيره الأرجنتيني 2-1 في مستهل مشوار الفريقين بمونديال قطر 2022.

ورغم تقدم الأرجنتين، أحد المنتخبات المرشحة بقوة للقب المونديال والذي تلقى أول هزيمة له منذ العام 2019، بهدف أول مبكر للنجم ليونيل ميسي (د.10)، إلا أن السعودية عادت وقلبت الطاولة في الشوط الثاني بهدفين لصالح الشهري (د.49) وسالم الدوسري (د.53)، ولم تستطع الأرجنتين بعدها العودة في النتيجة ولو حتى بالتعادل.

وسيطرت الأرجنتين على مجريات الشوط الأول الذي ألغى فيه الحكم ثلاثة أهداف للألبيسيليستي بداعي التسلل، قبل أن ينقلب الحال في الشوط الثاني الذي استفاق فيه “الأخضر السعودي” وقاتل لاعبوه للحفاظ على الانتصار.

استهل ميسي المباراة (د.2) بإهدار فرصة التقدم بهدف أول بعدما تلقى الكرة داخل المنطقة من دفاعات السعودية المهتزة، لكن الحارس محمد العويس ينجح في إبعادها.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأرجنتين بعد تعرض لياندرو باريديس للعرقلة من جانب سعود عبد الحميد داخل المنطقة في الركنية التي نفذها ميسي، بعد لجوء الحكم لتقنية الفار، ولم يتوان مهاجم باريس سان جيرمان في تسجيلها (د.10)، لتتقدم الأرجنتين بهدف للاشيء.

وسيطرت الأرجنتين بعدها على الكرة وتوالت الهجمات بغية تأمين التقدم، وألغى الحكم هدفا ثانيا بأقدام ميسي بداعي التسلل، قبل أن يكرر نفس الشيء للاوتارو مارتينيز (د.28).

بعدها حاولت السعودية العودة للاستحواذ على الكرة ونفذ سالم الدوسري ركلة حرة لكن دفاع الأرجنتين أبعدها بنجاح.

وبدا واضحا اعتماد السعودية بقيادة هيرفي رينار على الدفاع المتقدم لتقليص المساحات، لتقع الأرجنتين في العديد من لقطات التسلل، وصلت إلى سبعة في المجمل.

ومرة أخرى يسقط منتخب الأرجنتين في فخ التسلل بعدما مرر ميسي كرة للاوتارو الذي انفرد وسجل هدفا قبل ان يتم الغاؤه.

بعدها سدد دي بول (د.41) كرة خطرة من على خط المرمى من ركنية لكن الدفاع السعودي أبعدها.

وقامت السعودية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الاول بإجراء تبديل اضراري بخروج القائد، سلمان الفرج، ونزول نواف العابد بدلا منه.

ومع انطلاق الشوط الثاني انقلب الحال ونجح منتخب السعودية في إدراك التعادل بواسطة صالح الشهري (د.49) بفضل تسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة عقب مراوغته للدفاع.

ولم يتراجع “الأخضر السعودي” بهذا التعادل وراح يهاجم الأرجنتين، بطلة كوبا أمريكا، ويبادلها الهجمات.

ولم تمر أربع دقائق بعد التعادل حتى نجحت السعودية في تسجيل هدف التقدم 2-1 من تسديدة رائعة وبعيدة لسالم الدوسري (د.53).

وواصل العويس التألق والذود عن مرماه وأبعد تسديدة أنخل دي ماريا (د.72) من الرواق الأيمن.

ولجأت السعودية بعدها لغلق الخطوط الخلفية مع اعتمادها أيضا على الدفاع المتقدم، لتهدر الأرجنتين الفرصة تلو الأخرى، وسط مؤازرة قوية من جانب الجماهير الحاضرة في استاد لوسيل للمنتخب العربي، الذي أصبح يعتمد على الكرات المرتدة الخطرة.

وأتيحت فرصة خطرة للأرجنتين (د.79) من ركلة حرة مباشرة نفذها ميسي، لكنه سددها بعيدة عن مرمى السعودية.

ومجددا تصدى العويس لكرة خطرة للأرجنتين حيث استلم ميسي عرضية داخل المنطقة نفذها برأسه لكن الحارس السعودي تصدى لها (د.83).

ومرت الدقائق الأخيرة بسلام على السعودية بعد إصابة ياسر الشهراني في اصطدام مع حارس مرماه ومواصلة العويس للتألق والذود عن مرماه بإمساكه برأسية قوية من خوليان ألفاريز (د.90+9).

وينتظر أن تخوض الأرجنتين مباراتها القادمة أمام المكسيك يوم السبت المقبل، بينما ستلعب بولندا أمام السعودية، علما بأن المكسيك وبولندا سيلعبان الليلة في نفس الجولة الأولى. – (إفي)