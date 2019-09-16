أول “محاكمة عن بعد” لجريمة قتل في الجنايات الكبرى

عمان- الغد- أجرت محكمة الجنايات الكبرى أمس أول محاكمة عن بعد بتاريخ المحكمة، استمعت خلالها لافادات متهمين اثنين بجريمة قتل، لنزلاء في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة دون احضارهم للمحكمة من خلال الربط الالكتروني.

وكانت وزارة العدل اطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي ، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالإعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد ، وليساعد المشروع في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل ، اضافة الى أنه سيؤدي الى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم الى المحاكم أو تأخرهم في الحضور الى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك ، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم .

وقال رئيس محكمة الجنايات الكبرى القاضي هايل العمرو إن المحكمة بدأت امس اول تجربة للمحاكمة عن بعد في جريمة قتل لمتهمين اثنين ، حيث جرت محاكمتهما اثناء تواجدهما داخل احدى الغرف المجهزة لاجراء المحاكمة في سجن الجويدة من خلال الربط الالكتروني، وقدم المتهمان افاداتهما الدفاعية وجرى مناقشتهما من قبل وكلاء الدفاع والمدعي العام .

واكد القاضي العمرو على وضوح الصوت والصورة خلال المحاكمة ، مشيداً بإستخدام المشروع داخل محكمة الجنايات كون المحكمة تنظر في قضايا خطرة وتوفر الحماية الكاملة للنزيل خوفاً من الثأر وحماية منه خلال اجراءات نقله،متمنيا توسيع نطاق استخدامها لتفعيل التجربة نظرا لخطورة القضايا التي تنظرها المحكمة.

ويشار الى ان الجلسة عقدت برئاسة القاضي ابراهيم ابو شما وعضوية القاضين خالد العبدالات واحمد القطارنة.