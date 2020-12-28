أول مركز أمني ذكي بدون عناصر في الأردن

عمان – الغد – وقعت مديرية الأمن العام وشركة بوليفارد العبدلي مذكرة تفاهم تهدف لانشاء ودعم مركز الخدمات الأمنية الذكي الذي يعتبر باكورة المشاريع الخاصة بمركز الابتكار والتطوير، وذلك في اطار رؤية مديرية الامن العام في تطوير خطة عمل المراكز الأمنية لتقديم خدمة نوعية متميزة للمجتمع المحلي، حيث جرى توقيع الاتفاقية من قبل مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال ورئيس مجلس ادارة شركة بوليفارد العبدلي السيد عامر الفايز.

حيث أشار العميد معتصم ابو شتال ان مشروع مركز الخدمات الامنية الذكي هو الاول من نوعه في الاردن ، الذي يقوم على تقديم الخدمات الشرطية بشكل ذاتي من خلال مركز أمني تفاعلي يتيح للمواطنين التقدم للحصول على خدمات شرطية كتلك التي يتم تقديمها في المراكز الامنية التقليدية،دون تدخل العنصر البشري وإنما بخدمة ذاتية تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأضاف المساعد للإدارة والدعم اللوجستي أن تجربة مركز الخدمات الامنية الذكي يسعى لتأكيد الشراكة الفاعلة مع قطاع كبير من المؤسسات والهيئات في القطاعين العام و الخاص، بما ينعكس ايجاباً على تطوير الخدمات الشرطية المقدمة لكل من يقيم على ارض المملكة ، حيث ستوفر المحطة العديد من الخدمات الذكية ، مثل تسجيل بلاغ فقدان الوثائق الشخصية، وطلبات تجديد ترخيص المركبات ورخص السوق والتصاريح، وخدمات البلاغات والاقامات والشرطة السياحية والاستثمارية، وغيرها من الخدمات.

من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة شركة البوليفارد عامر الفايز أن العمل التشاركي مع مديرية الامن العام من خلال مركز الابتكار والتطوير ذو الاختصاص النوعي يأتي في اطار توحيد الجهود المنصبة لدعم واقامة مشروع مركز الخدمات الامنية الذكي من خلال تقديم المساحة الجغرافية للمشروع والبنية التحتية الخاصة به في منطقة بوليفارد العبدلي، مشيراً في هذا الإطار إلى إيمان الشركة بدورها الاجتماعي في المبادرة لتفعيل أطر التعاون الثنائي الذي من شأنها أن يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لمرتادي البوليفارد من مواطنين وزائرين ومستثمرين ، وهو الأمر الذي يسهم بالنهوض بالإزدهار الاستثماري في الاردن، وجعلها منطقة جذب للشركات والاستثمارات العربية والدولية.

وأعرب الفايز عن اعتزازه بما يقوم به جهاز الامن العام من مسؤوليات مجتمعية وجهود تطويرية كبيرة ضمن العمل الامني والشرطي وحرصها على منح شركة البوليفارد فرصة احتضان باكورة المحطات الأمنية الذكية للانطلاق ضمن مشروعها لمناطق مستهدفة اخرى في أرجاء المملكة.

والجدير بالذكر أن سلسلة مراكز الخدمات الأمنية الذكية، ستنتشر في خطتها التنفيذية في العديد من المناطق والوجهات السياحية ومراكز التسوق على امتداد مساحة المملكة وسيتمكن كافة متلقي الخدمة من إكمال معاملاتهم بتقنيات ذكية وتفاعلية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الشرطة التقليدية.