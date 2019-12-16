أول مشروع أردني لتحويل النفايات إلى وقود

عمان- وقع رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة ومدير العمليات لشركة القمر راجواندر كور، مساء أمس الأحد، اتفاقية أول مشروع لإنتاج الوقود من النفايات في الأردن باستخدام تكنولوجيا البوليكراك.

وأكد المحارمة أهمية الاتفاقية الاولى من نوعها على مستوى الاردن، والتي ستعمل بشكل أساسي على تخفيف أعباء البلدية، من ناحية نقل النفايات، وستنقل البلدية ما يزيد عن 110 أطنان نفايات يوميا، بتكلفة نقل للطن الواحد حوالي 62 دينارا، ما سيوفر على البلدية العديد من الأعباء الماليه، التي سيتم استثمارها في ما بعد في تحقيق اهداف ومشاريع أخرى.

وقال المحارمة أن بلدية سحاب ستحصل على نسبة 25 بالمئة من أرباح الشركة، كما سيكون لها نسبة، سيتم الاتفاق عليها في حال انضمام اي بلدية جديدة للمشروع، مؤكدا أن المشروع لن يكون له اي اثار سلبية على البيئة، وسيتم الحصول على جميع الموافقات المطلوبه من الجهات المختصة.

من جهته، أشار المدير العام لشركة القمر عبد الرحيم الزعبي إلى ان هذه التكنولوجيا هي أول تكنولوجيا تستخدم محفزا غير متجانس في العالم، والتي تحول أي عنصر هيدروكربوني إلى وقود وغاز، مؤكدا ان تكنولوجيا البوليكراك تعمل بنجاح في جميع أنحاء العالم، وحاصلة على عدد من الجوائز وبراءات الاختراع، وهذه التكنولوجيا صديقة للبيئة تماماً مع عدم وجود اي تلوث في الهواء والتربة والمياه، وايضاً لا يوجد أي مواد متبقية للعودة إلى المكب، حيث تتم معالجة النفايات بالكامل.

من جانبها أكدت كور ان النفايات المختلطة سوف تنتج النفط والغاز والمياه والكربون النقي، كما سيحصل هذا المشروع على رصيد الكربون بموجب اتفاقية باريس، التي من دوافعها الرئيسية انتاج وقود أخضر وعدم انتاج انبعاثات تضر في البيئة، لافتة إلى أن العمل سيبدأ بمعالجة 25 طنًا يوميًا من النفايات لبلدية سحاب، وسنقوم بالزيادة للوصول إلى أقصى سعة ممكنة.

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