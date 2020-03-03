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أول مصاب بكورونا في اليمن يهرب من المستشفى

منذ 34 دقيقة

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أعلن اليمن اليوم الثلاثاء، هروب أول مصاب بفيروس الكورونا من المستشفى بعد عودته من الخارج، بمحافظة حضرموت.

وذكرت وكالة مشهد اليمنية للأنباء، إنه وبعد أن أثبتت نتائج الفحص إصابة شخص بالفيروس، تم إبلاغ مستشفى ابن سيناء “أكبر مستشفيات حضرموت” ليتم تجهيز غرفة حجر صحي له، إلا أن السلطات الصحية فوجئت بالشاب يلوذ بالفرار قبل أن يتم نقله إلى هناك.

ونفت مصادر مطلعة بالمستشفى الأنباء التي تحدثت عن ظهور حالة إصابة ثانية بالفيروس داخل الأراضي اليمنية، مؤكدة أن ما يجري يسبب القلق للناس، وأن الأمور في المكلا بخير ولم يتم الكشف عن أي حالة ثانية، وأن وزارة الصحة ستعلن رسميا عن أي تطور جديد.

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