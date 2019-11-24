أول ميدالية تاريخية للأردن في سباق “آسيا اقيانوسيا 100كم”

مصطفى بالو

عمان – سجل المنتخب الوطني انجازا تاريخيا غير مسبوق، وزين واحة آيلة بالفضية الأردنية الأغلى، في التراماراثون العالم-سباق آسيا اقيانوسيا 100كم، وتحدوا دوراته الـ 10 بمسافة 10كم لكل دورة، ومشاق الركض على الإسفلت، ليدخل الأبطال خالد الشيخ ورفاقه محمد مبارك، محمد حمدان، عوني الرجبي ومحمد العمري، خط النهائية بمجوع أوقفهما بالمركز الثاني، خلف الهند التي خطفت المركز الأول على مستوى الفرق، من السباق الذي انتهى حتى ساعة متأخرة أمس السبت، والذي استضافه اتحاد العاب القوى حظي برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضور رئيس اتحاد ألعاب القوى سعد حياصات، رئيس الاتحاد الدولي للألتراماراثون نديم خان، ونائب الرئيس، ومشرف السباق من قبل الاتحاد الآسيوي، وممثل سلطة اقليم مفوضية العقبة الإقتصادية شرحبيل ماضي، ومشاركة منتخبات دول الأردن “المنظم”، لبنان، مصر، استراليا، الهند، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، واليابان وبريطانيا.