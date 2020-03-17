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أول وفاة بـ”كورونا” في تركيا.. والإصابات ترتفع

منذ ساعتين
أول وفاة بالفيروس على الأراضي التركية -من المصدر

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اسطنبول- أكدت تركيا، الثلاثاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 98، بعد أن كان 47 في اليوم السابق.
وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه في مؤتمر صحفي إن شخصا يبلغ من العمر 89 عاما توفي، بعد انتقال الفيروس إليه من شخص اختلط معه في الصين، بؤرة الانتشار العالمي لفيروس كورونا.
وأضاف الوزير أن تركيا اكتشفت 51 حالة إصابة جديدة بالفيروس، الثلاثاء.
وفي وقت سابق، أعلنت تركيا تعليق صلاة الجماعة في المساجد إلى أن ينحسر خطر فيروس كورونا.
وأضاف المسؤول التركي في كلمة للصحفيين، إن المساجد ستظل مفتوحة للأفراد.-سكاي نيوز

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