أول وفاة بفيروس كورونا في أميركا

لوس انجليس- توفي مريض في ولاية واشنطن جراء اصابته بكورونا المستجد، وفق ما افاد متحدث باسم السلطات الصحية في الولاية فرانس برس السبت، لتسجل بذلك الوفاة الاولى بالفيروس على الاراضي الاميركية.

واشارت آخر الاحصاءات الى ما لا يقل عن 100 اصابة بالفيروس في الولايات المتحدة من دون أن تتبين في الايام الاخيرة اي صلة للعديد من المرضى ببؤرة محددة للوباء، ما يوحي أن الفيروس يتفشى. (أ ف ب)