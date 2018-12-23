برشلونة – أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم ومتصدر الترتيب، أن مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي سيعود قبل نهاية الشهر الحالي الى كاتالونيا لاستكمال علاج آلام الركبة اليسرى الذي بدأه في قطر قبل أسابيع.

وخاض المدافع البالغ من العمر 25 عاما والمتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2018 في روسيا، ثماني مباريات فقط مع فريقه هذا الموسم، على خلفية الألم المتكرر الذي يعاني منه منذ أشهر في الركبة اليسرى. وأعلن ناديه في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن اللاعب سينتقل الى قطر حيث “سيخضع لخطة علاج بهدف معالجة الإزعاج الذي يشعر به”.

بيان صادر عن إدارة برشلونة

وفي بيان صادر الأحد، أشار النادي الكاتالوني الى أن أومتيتي خضع “لمعاينة اليوم من الجهاز الطبي للنادي متعلقة بآلام الركبة اليسرى”، تقرر على ضوئها “أن يعود في 30 (الحالي) ليتابع العلاج في برشلونة”.

ولم يحدد النادي متى سكون أومتيتي قادرا على استئناف التمارين واللعب، علما ان تقارير صحافية إسبانية توقعت سابقا غيابه لأسابيع على الأقل.

ويأتي إعلان برشلونة غداة ضمان الفريق بدء العطلة الشتوية في الصدارة، بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 2-0 في المرحلة الثامنة عشرة. وبات في رصيد النادي الكاتالوني 37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الفائز بدوره السبت على ضيفه إسبانيول 1-صفر.

وشارك قلب الدفاع في المباراة ضد أتلتيكو مدريد (1-1) في 24 تشرين الثاني (نوفمبر ) الماضي ضمن الدوري الإسباني، وهي كانت الأولى له بعد غياب لنحو شهرين بسبب مشكلة الركبة. وعاودته الإصابة بعد هذه المباراة مباشرة، قبل أن يعلن ناديه أنه سينتقل الى قطر لمعالجتها.

وبحسب تقارير صحافية كاتالونية، يأمل النادي واللاعب في تفادي الحاجة الى إجراء عملية جراحية لمعالجة المشكلة المزمنة في الركبة.

ويواجه برشلونة مشكلة دفاعية تتمثل بإصابة أومتيتي وزميله البلجيكي توماس فيرمايلن. وهو أعلن هذا الأسبوع التعاقد مع المدافع الكولومبي جيسون موريو من مواطنه فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.