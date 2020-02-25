“أوميجا 3” دهون صحية تحمي قلبك ودماغك وتقلل الالتهابات

عمان- الغد- الدهون من الأشياء التي قد يعتقد الكثير من الناس أنها دائماً ضارة للصحة، وتسبب انسداد الشرايين والسمنة، ولكن الدهون أنواع، فهناك الدهون الصحية الجيدة التي يحتاج إليها الجسم ليعمل بشكل جيد، وكذلك من الخطأ اتباع نظام غذائي خالٍ من الدهون، لذا الجأ إلى الدهون الصحية مثل أوميجا 3، في هذا التقرير نتعرف على فوائده، وفقاً لموقع “اليوم السابع” عن “تايمز أوف إنديا”.

والدهون من الأشياء الأساسية التي يحتاج إليها الجسم؛ حيث تحتاج كل خلية في الجسم تقريبا إلى دهون لتعمل بالطريقة الصحيحة، ويتكون دماغنا إلى حد كبير من الدهون، والهرمونات مصنوعة من الدهون، وبعض الفيتامينات الرئيسية مثل A وD وE وK يمتصها الجسم بوجود الدهون، لذلك فإن مطاردة نظام غذائي خالٍ من الدهون يمكن أن يكون خطيرا على صحتنا مباشرة من صحة الجلد والشعر، وعملية الشيخوخة، وعدم التوازن الهرموني، ونقص الشبع من الوجبات والطاقة وأكثر من ذلك بكثير.

من بين جميع أنواع الدهون، هناك واحد على وجه الخصوص ذو قيمة غذائية كبيرة وكذلك علاجية، وهو أوميجا 3.

صحة الدماغ

تحتوي 60 % من دماغك على الدهون ونصفها يشمل أوميجا 3، ويستخدم هذا المغذي في بناء خلايا المخ والأعصاب، وهو مسؤول عن الذاكرة الإدراكية ووظيفة الدماغ بشكل عام، كما أنه يساعد على الحفاظ على التهاب الدماغ، وبالتالي يكون من العناصر الغذائية اللازمة في إدارة ومنع حالات مرض الشلل الرعاش، الزهايمر، التوحد، فرط الحركة ونقص الانتباه والشلل الدماغي.

ويرتبط نقص هذه المغذيات بضعف التعلم والاكتئاب وضعف الذاكرة وحتى بحالات الاكتئاب والقلق، كما أنه يستخدم في حالات الفصام والاضطرابات العقلية الأخرى لأنه غذاء للدماغ والجهاز العصبي. يمتلك أوميجا 3 القدرة على حماية تلف الأعصاب ويساعدها على التجدد.

حماية صحة القلب

يلعب أوميجا 3 دورا كبيرا في شفاء قلبنا ونظام القلب والأوعية الدموية، فهو يساعد على تعزيز الكولسترول الجيد، ويخفض الدهون الثلاثية والكولسترول السيئ، ويساعد على تقليل فرص الإصابة بسكتة القلب والالتهابات في القلب.

ويساعد على إصلاح الأوعية البطانية لجدران الشرايين التي تضررت بسبب عوامل نمط الحياة المختلفة، وخاصة التدخين.

تقليل الالتهاب

يمكن أن يسهم الالتهاب المزمن في أي مرض، بدءا من السمنة وحتى السرطان، ويلعب أوميجا 3 دورا حيويا في تهدئة الاستجابات الالتهابية في الجسم والإجهاد التأكسدي.

التوازن الهرموني

اتباع نظام غذائي خالٍ من الدهون يمكن أن يسبب عدم التوازن الهرموني، فالدهون من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على صنع الهرمونات.

صحة العيون والبشرة والشعر

يساعد أوميجا 3 على تشكيل المكون الهيكلي للشبكية في أعيننا، وبالتالي يمكن أن يؤثر عيبها على الرؤية وقد يتسبب في حدوث تنكس بقعي ومشاكل الرؤية المرتبطة بكبر السن وغيرها من مشكلات ضعف البصر، كما أنه مسؤول عن البشرة الصحية.

الصحة الخلوية والطاقة

أوميجا 3 أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بالصحة الخلوية والطاقة، هذا هو ما يشكل غشاء الخلية ويمكن أن يؤثر عجزها على الأداء الكلي للخلية.

بالنسبة لمستويات الطاقة، حتى انخفاض 1 % في أوميجا 3 في جسمك يمكن أن يسبب التعب ومستويات منخفضة الطاقة باستمرار.

مصادر أوميجا 3

يمكن الحصول على أوميجا 3 من كل من المصادر النباتية وغير النباتية، ولكن المصدر الرئيسي هو الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والسردين والرنجة. ويوجد أوميجا 3 في الغالب في المكسرات والبذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا والمكسرات.