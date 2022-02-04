“أوميكرون”: هل تتحقق توقعات إصابة الجميع؟

عمان-الغد- مع تسجيل الأردن رقما قياسيا جديدا أمس، بإصابات كورونا، يرى خبراء أوبئة أن نبوءة إصابة السواد الأعظم من الناس، وإن لم يكن جميعهم بالفيروس، ومتحوره أوميكرون، باتت قريبة من أن تصبح أمرا واقعا، خصوصا في ظل استمرار العزوف عن تلقي اللقاح المضاد.

ولعدة أيام متتالية، ما تزال أرقام الإصابات تتصاعد يوميا، وبتسجيل 21386 إصابة في الأردن يوم أمس، تجازوت الأرقام التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى احتمالية تسجيل عشرين ألف إصابة يوميا، فيما ما يزال موعد ذروة الموجة الحالية غير محدد بدقة، بحسب تصريحات مسؤولي الملف التي تتنبأ بأن تكون الذروة بين منتصف الشهر الحالي ونهايته.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل 17 وفاة و21386 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13288 وفاة و1301492 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية ليوم، 28.62 بالمائة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 127580 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 228 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 228 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1101 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 12826 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1160624 حالة. كما أشار إلى إجراء 74731 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14963667 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4602795، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4255981، ما يشير إلى استمرار العزوف عن تلقي جرعات اللقاح، التي تؤكد دراسات عالمية أن الثالثة منها تقي وبنسبة 90 % من الإصابة بكورونا ومتحورها أوميكرون.

وكان مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي، قال في تصريحات سابقة إن متحور أوميكرون هو السائد حاليا في الأردن، ويتجاوز 80 % من إصابات كورونا.

وأوضح أن العالم بأكمله يشهد زيادة في عدد الحالات، ومن صفات أوميكرون سرعة الانتشار بنحو 4 أضعاف سرعة انتشار متحور دلتا، ومن صفاته أنه يصيب الأطفال أو الفئات العمرية الأصغر سنا.

وأشار إلى عدم إمكانية التنبؤ بأن الأسبوع الحالي سيشهد ذروة الموجة الحالية من انتشار كورونا، وكل “الأحاديث عبارة عن توقعات تستند لخبرات الموجات السابقة”.

وبحسب تصريحات سابقة لعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام الحجاوي، فإن الأرقام ستواصل الارتفاع الأسبوع المقبل لتصل لنحو 120 ألفا، ليكون الأعلى منذ بدء الجائحة.

وفيما يأمل الدكتور الحجاوي أن يكون الأسبوع الحالي ذروة الموجة الحالية، توقع رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البدور في تصريح سابق لـ”الغد”، أن “نصل إلى ذروة المنحنى الوبائي للموجة الرابعة بحلول منتصف الشهر الحالي”.

وبينما قال الحجاوي إن الإصابات جاءت “بشكل أزيد مما كان متوقعا حيث كان التفشي سريعا جداً”.

ووفقا لخبراء من بينهم مسؤولي ملف كورونا فإن 65 % من المصابين بمتحور أوميكرون ومشتقاته لا يشكون من أعراض، التي تكون في غالبيتها خفيفة، حيث بسببها لا يتوجه الجميع لإجراء فحص الـPCR للكشف عن الإصابة.

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