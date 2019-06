أونانا .. الوريث الشرعي لأساطير حراس المرمى الكاميرونيين

الإسماعيلية (مصر) – يعتبر أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون ونادي أياكس أمستردام الهولندي ، الوريث الشرعي لأساطير حراس المرمى في بلاده الذي تركوا بصمة لا تمحى خلال مسيرتهم، ومن أبرزهم توماس نكونو وجوزيف أنطوان بِل وجاك سونغوو.

ويأمل المنتخب الكاميروني في الإحتفاظ بلقبه ببطولة كأس الأمم الإفريقية ، ويبدأ مسيرته في نسخة العام 2019 المقامة في مصر، بلقاء غينيا بيساو الثلاثاء في الإسماعيلية ، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي غانا وبنين.

وخاض أونانا (23 عاما) موسما إستثنائيا وشاقا، ومهمته لم تنته بعد ، فمنذ تموز(يوليو) عام 2018 ، بدأ في صفوف فريقه أياكس أمستردام الهولندي التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشارك طوال الموسم بـ 55 مباراة ، حيث ساهم في بلوغ فريقه الدور نصف النهائي من المسابقة القارية بتخطي أندية كبيرة مثل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في المواسم الثلاثة قبل الماضية ، ثم يوفنتوس الإيطالي ، قبل أن يتوج موسمه بالثنائية المحلية (الدوري والكأس في هولندا).

