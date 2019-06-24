أونانا .. الوريث الشرعي لأساطير حراس المرمى الكاميرونيين

الإسماعيلية (مصر) – يعتبر أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون ونادي أياكس أمستردام الهولندي ، الوريث الشرعي لأساطير حراس المرمى في بلاده الذي تركوا بصمة لا تمحى خلال مسيرتهم، ومن أبرزهم توماس نكونو وجوزيف أنطوان بِل وجاك سونغوو.

ويأمل المنتخب الكاميروني في الإحتفاظ بلقبه ببطولة كأس الأمم الإفريقية ، ويبدأ مسيرته في نسخة العام 2019 المقامة في مصر، بلقاء غينيا بيساو الثلاثاء في الإسماعيلية ، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي غانا وبنين.

وخاض أونانا (23 عاما) موسما إستثنائيا وشاقا، ومهمته لم تنته بعد ، فمنذ تموز(يوليو) عام 2018 ، بدأ في صفوف فريقه أياكس أمستردام الهولندي التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشارك طوال الموسم بـ 55 مباراة ، حيث ساهم في بلوغ فريقه الدور نصف النهائي من المسابقة القارية بتخطي أندية كبيرة مثل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في المواسم الثلاثة قبل الماضية ، ثم يوفنتوس الإيطالي ، قبل أن يتوج موسمه بالثنائية المحلية (الدوري والكأس في هولندا).

#oraimoAFCONstars celebrates #AndreOnana

He’s one of the top rated Goalkeepers in the world with the ability to pull some POWERFUL saves at the #Afcon2019 Do you think #onana can win the Goalkeeper of the tournament? Tell us what you know about him.

Anticipate #oraimoAFCON2019 pic.twitter.com/mLUednJ6AP — oraimo Nigeria (@OraimoMate) June 18, 2019

لكن وبعد مرور عام فقط على خوضه أول مباراة دولية ، لم يهدأ الحارس أونانا ويريد أن يتوج موسمه الإستثنائي على صعيد ناديه من خلال المساهمة في احتفاظ “الأسود غير المروضة” باللقب القاري.

وكشف أونانا في حديث لوكالة (فرانس برس) : “هدفنا هو العودة بهذا اللقب الى الكاميرون مرة جديدة”. ، مشيراً الى أن الأمور لن تكون سهلة بسبب وجود منتخبات عريقة جدا.

وتابع حديثه بالقول : “إذا عدنا بالكأس ، سيكون الأمر جيدا للبلاد ، لأن الإنتصارات الرياضية هي جزء من استقرار بلادنا” ، علما بأن بلاده كان من المقرر أن تستضيف نسخة 2019 من البطولة، قبل أن يقرر الإتحاد الإفريقي سحب التنظيم منها أواخر العام الماضي ، وإسناده الى مصر، على خلفية تأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومخاوف من الوضع الأمني.

وفي سؤال عن رأيه لماذا تنجب الكاميرون هذا الكم الهائل من الحراس الكبار؟ أجاب : “أنه أمر فطري في هذا البلد ، لنكن جديين ، اعتقد انه سؤال جيد! عندما ترى تاريخ الكاميرون، انه أمر لا يصدق فعلاً!”.

واستطرد : “كان لدينا جوزيف انطوان بِل وتوماس نكونو… إنه بفضل العمل الكبير لهؤلاء”.

وختم حديثه بالقول : “سنلعب بطريقتنا الخاصة مع عقلية الفوز” ، والتي قادت منتخب الأسود غير المروضة الى اللقب القاري 5 مرات في السابق أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017.