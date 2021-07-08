أوهام شائعة عن فوائد ومضار الحليب

بدد الدكتور ألكسندر أندرييف، خبير التغذية الروسي، الأوهام الشائعة عن فوائد ومضار الحليب.

ويشير في حديث تلفزيوني، إلى أنه يستحيل الحصول على كمية الكالسيوم اليومية اللازمة من كوب واحد من الحليب. لأن كوب الحليب يحتوى على 34 بالمئة من كمية الكالسيوم التي يحتاجها الجسم في اليوم، و14 بالمئة من حاجة الجسم اليومية من البروتين.

ووفقا له، الحليب المبستر ليس ضارا، ولكن مدة صلاحيته لا تزيد عن أسبوع واحد. وينصح بعدم شرب الحليب غير المبستر إذا لم تكن صلاحيته مؤكدة، ويجب غلي مثل هذا الحليب قبل تناوله.

ويقول، “ترتبط جودة الحليب، بنوع الأعلاف التي تأكلها البقرة. فإذا كانت جيدة، ستكون نوعية الحليب ممتازة، حيث سيكون دسما ويحتوي على الفيتامينات والمعادن”.

ويؤكد أندرييف، على أن حليب البقر يمكن استبداله بالحليب النباتي (جوز الهند، فول الصويا، اللوز). وهذا لا يلحق أي ضرر بالجسم، ولكنه خال من الأحماض الأمينية الموجودة في حليب الحيوانات.

ويشير الأخصائي، إلى أن الحليب مفيد للجسم في جميع الأعمار. ولكن ينصح بعدم إطعامه للأطفال دون السنة من العمر بالحليب الذي يباع في المتاجر.-(روسيا اليوم)