“أويسس 500” تواجه “كورونا” بالاستثمار في 8 شركات ناشئة

إبراهيم المبيضين

عمان- وسط استمرار التأثر بأزمة “كورونا” وتبعاتها الاقتصادية السلبية التي طالت قطاعات مختلفة، واضعافها لشهية المستثمرين والاستثمار وخصوصا في الشركات الناشئة، إلا أن صندوق ” أويسس 500″ – الشركة المتخصصة في دعم وتمويل رواد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عاند الأزمة وواصل عمله في مجال دعم ريادة الأعمال، ليعلن يوم أمس رسميا عن استثماره في 8 شركات ناشئة أردنية جديدة.

وبلغت القيمة الاجمالية للاستثمارات الجديدة من ” اويسس 500″ في الشركات الثماني 800 ألف دولار بواقع : 100 ألف دولار لكل شركة.

وستضخ ” اويسس 500″ هذه الاستثمارات الجديدة من صندوقها الثاني للاستثمار “صندوق الواحة الثاني” الذي اطلقته في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي 2019، بدعم وتمويل من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، الصندوق الأردني للريادة، والبنك العربي، لغايات الاستثمار بشكل نصف سنوي في الشركات الناشئة خلال مراحلها الأولية، حيث بلغت قيمة الإغلاق الأول لهذا الصندوق 7 ملايين دولار فيما تواصل ” اويسس 500″ العمل لاكمال الإغلاق الثاني وايصال قيمة الصندوق إلى 15 مليون دولار المرحلة المقبلة.

والشركات الثماني الجديدة التي تلقت الاستثمارات، تحمل أفكارا ومنتجات في عدة قطاعات تضم: التكنولوجيا الصحية، التكنولوجيا الدوائية، الطاقة والأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.

وأكدت المديرة التنفيذية لـ”اويسس 500″ لمى الفواز ان الصندوق واصل عمله طيلة الفترة الماضية التي شهدت تبعات قاسية في ظل أزمة كورونا من إغلاقات وحجر منزلي، لافتة إلى أن الشركات الناشئة التي يستثمر فيها الصندوق ايضا واصلت عملها وحاولت الخروج من الازمة بأفكار وتطوير على الأفكار والمنتجات وكل ذلك بالاون لاين.

وأوضحت أن الشركات الجديدة الثماني التي استثمر فيها الصندوق في مرحلة مبكرة وباستثمار قيمته 100 ألف دولار لكل شركة هي : الحق (Alhaq) وتكلم تيك (TakalamTech) وجورديلايت (Jordilight) وفيتلي (Fitely) وباي فارما (Pi Pharma) وبيرد بايت (ByrBbyte) وكويك كليم ( (Quiq Claim وتاندا (Tanda).

واشارت فواز بان هذه الاستثمارات هي الدفعة الثانية من الاستثمارات التي يقوم بها ” صندوق الواحة الثاني” الذي اطلق العام الماضي، حيث كان هذا الصندوق قد أعلن عن استثماره في 7 شركات ناشئة أردنية قبل 6 أشهر.

وقالت انه قد تم اختيار هذه الشركات الثماني من بين 907 شركات تقدمت بطلبات للاستثمار وتنافست عليه. بعد اتباع عملية اختيار وتصفية دقيقة متبوعة بحرص عال ودراسات مفصلة. لافتة إلى أن المرحلة الأخيرة من الاستثمار شهدت تقديم 16 مرشحاً لعروضهم أمام اللجنة الاستثمارية، التي تكونت من خمسة خبراء في مجالات مالية وتجارية وتقنية متنوعة قاموا بدورهم في اختيار الشركات الثمانية.

ومع إعلان ” اويسس 500″ عن هذه الاستثمارات الجديدة يرتفع عدد الشركات الناشئة التي يستثمر فيها ” اويسس 500″ منذ انطلاقته الى 169 شركة ناشئة حيث كان عدد الشركات التي يستثمر فيها الصندوق قبل الإعلان عن الاستثمارات الجديدة حوالي 161 شركة.

إلى ذلك قالت فواز انه رغم أزمة كورونا إلا ان حماس فريق العمل في أويسس500 لم ينقطع أو يتراجع مؤكدة بان الازمات يجب ان تستغل وتحول الى فرص وخصوصا ان الكثير من الناس والقطاعات طوعت التكنولوجيا لمواصلة العمل أو البحث عن فرص النمو متجاوزة الاغلاقات والحجر المنزلي وحظر التجول الذي اثر سليبا على حركة مختلف القطاعات.

وأكدت مواصلة العمل لتنظيم جولة ثالثة من الاستثمارات للصندوق بعد ستة أشهر.

وقال عضو لجنة الاستثمار جميل عنز : ” أنها فرصة رائعة كونه كان جزءا من عملية اختيار الشركات من هذه المجموعة، والتي تمتعت بحس عال من المهارات والإبداع والتنوع، مما أظهر خط تدفق قوي من الشركات الناشئة التي يقودها رواد أعمال طموحون وملتزمون. وقد كانت المنافسة صحية وجعلت الاختيار صعب بين الشركات. متمنيا لهم جميعا رحلة ممتعة نحو النجاح”. وتعتبر أويسس500 الذراع الريادي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أول مسرعة أعمال ومدير صندوق استثماري معني بالاستثمار في الشركات في مراحل التأسيس في المنطقة التي تستثمر في رياديي الأعمال ومن خلال برنامج تسريع أعمال يمكنهم من إنشاء شركاتهم الخاصة التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

ويتضمن الاستثمار عبر الصندوق الجديد”برنامج تسريع أعمال” ومدته 6 أشهر، ويرتكز على مخرجات واضحة، ويقدم البرنامج خدمات الإشراف الفني والتوجيه من مستشارين ذو كفاءة عالية بالإضافة إلى الربط مع الشبكات، والخدمات الإدارية والعديد من الامتيازات الأخرى.