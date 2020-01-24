“أويسس 500” يستثمر في 162 شركة ناشئة

إبراهيم المبيضين

عمّان – أكدت المديرة التنفيذية لـ”أويسس500″ – الشركة المتخصصة في دعم وتمويل رواد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – لمى فواز أمس ان اجمالي عدد الشركات الناشئة التي استثمر فيها الصندوق منذ انطلاقته بلغ 162 شركة ناشئة.

واوضحت فواز في تصريحات صحفية لـ”الغد” ان “اويسس 500” – التي تدير صناديق استثمارية للاستثمار في الشركات الناشئة – دعمت وضخت استثمارات في هذه الشركات الناشئة التي تتركز خدماتها واعمالها في المجال التقني والابداعي لمساعدتها على التحول من افكار الى مشاريع قائمة او في التوسع والنمو.

وقالت بان هذا العدد من الشركات الناشئة والتي استثمرت فيها “اويسس 500” توزع على النحو التالي : 125 شركة ناشئة حصلت على استثمارات من صندوق الواحة الأول، و7 شركات ناشئة من صندوق الواحة الثاني الذي أعلن عنه العام الماضي ، و30 شركة ناشئة حصلت على استثمارات من صندوق او مسار دعم الصناعات الابداعية، لافتة إلى أن معظم هذه الشركات يقوم عليها أردنيون.

وأشارت فواز إلى أن اجمالي الاستثمارات المباشرة التي ضخها الصندوق في هذه الشركات الناشئة بلغ حوالي 9 ملايين و400 ألف دولار، فضلا عن أكثر من 60 مليون دولار استطاعت هذه الشركات الناشئة ان تستقطبها كاستثمارات لاحقة من مستثمرين آخرين (غير الاستثمار المباشر من “اويسس 500”) من داخل وخارج الأردن.

وأضافت فواز بان: “اويسس 500” فتحت الباب أمام دفعة جديدة من الشركات الناشئة للاستفادة من دعم واستثمارات الصندوق وذلك منذ منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي حيث سيبقى الباب مفتوحا للتسجيل حتى نهاية الشهر الحالي، ليجري بعدها اجراء عمليات فلترة على المتقدمين لاختيار مجموعة جديدة من الشركات الناشئة للاستثمار فيها.

وتوقعت ان تضم الدفعة الجديدة 8 شركات ناشئة سيجري الإعلان عنها في شهر نيسان ( ابريل) المقبل.

وأكدت فواز ما اسهمت به ” اويسس 500 ” منذ تأسيسها في بناء البيئة الريادية في الأردن وتقديم الدعم المستمر والاستثمار لتحسين جودة الشركات الناشئة بالتعاون مع شركائها في تطوير البيئة الريادية في الأردن.

وتستثمر ” اويسس 500″ في الشركات الناشئة وتزود مؤسسيها بالأدوات اللازمة للنمو والتطور مع تركيز قوي على دفع النمو، كما وتوفر أويسس500 برنامج تسريع أعمال عملي مدته ستة أشهر يلبي الاحتياجات المحددة والمتنوعة للشركات الناشئة، إلى جانب توفير التمويل، والإشراف التقني، والتوجيه، وفرص التواصل وبناء العلاقات، كما وتقدم أويسس500 مجموعة من الخدمات الإدارية بما يشمل المساحات المكتبية، والمحاسبة، وتدقيق الحسابات، والدعم القانوني، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المقدمة من شركائها بأسعار مخفضة.

ويعمل الصندوق على مساعدة الشركات في الحصول على استثمارات إضافية لاحقة من خلال شبكة كبيرة من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين إضافة الى إمكانية الحصول على استثمارات إضافية من “اويسس 500″، كما يقدم الصندوق إمكانية الدعم والاستثمار للشركات التي تهدف الى التوسع والنمو.

ويُذكر أن مسرعة الأعمال ” اويسس 500″ تأسست العام 2010 بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وساهمت منذ تأسيسها في بناء البيئة الريادية في الأردن والشرق الأوسط.