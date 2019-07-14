“أويسس 500” يطلق صندوقه الاستثماري الثاني لدعم الريادة بحجم 15 مليون دولار

إبراهيم المبيضين

عمان- بعد مسيرة امتدت لأكثر من ثماني سنوات تخللها الكثير من العمل في مضمار دعم الشركات الريادية والاستثمار فيها وتطوير بيئة ريادة الأعمال في المملكة، أعلنت شركة “أويسس 500” عن إطلاقها صندوقها الاستثماري الثاني الذي يحمل اسم صندوق الواحة الثاني “OV2” الذي سيكون بحجم 15 مليون دولار (على مرحلتين أو إغلاقين؛ الإغلاق الأول الذي أنجز بقيمة 7 ملايين دولار).

وأعلنت “أويسس500” عن إطلاق صندوق الواحة الثاني بدعم وتمويل من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والصندوق الأردني للريادة والبنك العربي؛ حيث جرى توقيع اتفاقية استثمار في صندوق الواحة الثاني بحضور رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية المهندس علاء البطاينة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الأردني للريادة د. محمد الجعفري، ونائب المدير العام التنفيذي للبنك العربي الفاضلة رندة الصادق، ورئيس مجلس إدارة “أويسس500” مروان جمعة.

وأكدت “أويسس 500” التي استثمرت في 152 شركة ريادية تقنية وإبداعية من صندوقه الاستثماري الأول، أن الصندوق الاستثماري الثاني “صندوق الواحة الثاني” الذي جرى إطلاقه أمس يعد ربحيا يهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي من خلال الاستثمار في رياديي الأعمال الكفؤين بمبلغ يصل إلى 100 ألف دولار، لتأسيس شركات في مجالات التكنولوجيا والصناعات الإبداعية.

وتعد “أويسس500” الذراع الريادية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أول مسرعة أعمال ومدير صندوق استثماري معني بالاستثمار في الشركات في مراحل التأسيس في المنطقة التي تستثمر في رياديي الأعمال ومن خلال برنامج تسريع أعمال يمكنهم من إنشاء شركاتهم الخاصة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

ويتضمن الاستثمار عبر الصندوق الجديد “برنامج تسريع أعمال” ومدته 6 أشهر، ويرتكز على مخرجات واضحة، ويقدم البرنامج خدمات الإشراف الفني والتوجيه من مستشارين ذوي كفاءة عالية، بالإضافة إلى الربط مع الشبكات، والخدمات الإدارية والعديد من الامتيازات الأخرى.

وينتهي برنامج التسريع بعرض الرياديين مشاريعهم على المستثمرين وشركاء البيئة الريادية للحصول على تمويل لاحق يساعد على نمو شركاتهم، كما يستمر دعم “أويسس500” لاستثماراتها بعد فترة التسريع للمساهمة في نمو الشركات الناشئة ورفع قيمة الاستثمارات.

وأكد رئيس مجلس إدارة “أويسس 500” مروان جمعة، أهمية الريادة للأردن، وخصوصا لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وفي مختلف القطاعات، والمساهمة في خلق شركات قادرة على إحداث النمو الاقتصادي والتوظيف في المستقبل بعيدا عن أحلام الوظائف التقليدية.

وأشار إلى الدور الذي لعبته “أويسس500” في تطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن، وتدريب الشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال، مؤكدا أن الريادة هي “الأمل للأردن”.

وأوضح أن “أويسس500″، منذ إطلاقها في الربع الأخير من العام 2010، استطاعت أن تستثمر في 152 شركة ريادية أردنية وأن تخلق 800 فرصة عمل مباشرة و4 آلاف فرصة غير مباشرة، مؤكدا أن تجربة إنشاء مثل هذا الصندوق كانت غنية بالنجاحات وحتى نقاط الضعف والفشل، وأن الجميع داخل الصندوق وخارجه قد تعلم منها الى الحد الذي تطورت فيه ثقافة وبيئة ريادة الأعمال في الأردن.

وأشار جمعة إلى أن الصندوق سيعمل على التركيز خلال المرحلة المقبلة على المحافظات من خلال برامج لدعم الريادة والاستثمار، وقال: “الريادة لا تقتصر على عمان ويجب الوصول الى الرياديين في محافظاتهم”.

أرقام غير رسمية تظهر أن 93 % من البرامج والمشاريع الداعمة لريادة الأعمال تتركز وتتواجد وتخدم الرياديين من العاصمة عمان، وأن منظومة ريادة الأعمال في الأردن تتكون من 246 مشروعا وبرنامجا عاملا، تابعة لـ159 مؤسسة محلية وخارجية.

وفي هذا السياق، أعلنت المديرة التنفيذية لـ”أويسس500″ لمى فواز، عن إطلاق برنامج “أويسس 500+” بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، وهو برنامج تدريبي يهدف لرفع جاهزية الشباب للريادة في المحافظات؛ إذ سينطلق البرنامج من محافظة الكرك، وستوفر “أويسس500” دورات تدريبية تهدف لتحويل أفكار الشباب إلى خطط عمل تنفيذية؛ حيث يطمح البرنامج لاكتشاف مهارات الشباب وتطويرها في مجال الريادة.

وأشادت فواز بما أسهمت به مسرعة الأعمال منذ تأسيسها في بناء البيئة الريادية في الأردن ودور “أويسس500” في الدعم المستمر والاستثمار لتحسين جودة الشركات الناشئة بالتعاون مع شركائها في تطوير البيئة الريادية في الأردن.

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق الأردني للريادة د. محمد الجعفري، عن تقديره لهذه الشراكة مع صندوق “أويسس500” والتي تعد باكورة استثمارات الشركة في صناديق رأس المال المغامر؛ حيث أوضح أن الكم الأكبر من استثمارات شركة الصندوق الأردني للريادة سيتم من خلال صناديق الاستثمار القائمة في المملكة أو القادمة بعد إقرار نظام صناديق رأس المال المغامر، وهو الأمر الذي يأتي في إطار الأهداف التنموية للشركة التي تسعى الى تطوير سوق الاستثمار الريادي وتطوير بيئة الأعمال الريادية من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية الحقيقية مع كل أطراف المجتمع الريادي.

يذكر أن مسرعة الأعمال “أويسس500” تأسست العام 2010 بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وأسهمت منذ تأسيسها في بناء البيئة الريادية في الأردن والشرق الأوسط؛ حيث تم إطلاق أول صندوق استثماري (صندوق الواحة للمشاريع الأولى) بقيمة 8 ملايين دولار، واستثمرت “أويسس500” في 152 شركة ناشئة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، كما ساعدت شركاتها الناشئة على استقطاب أكثر من 60 مليون دولار.