أياكس أمستردام يمدد عقد رئيسه التنفيذي فان در سار حتى 2023 – فيديو

بروكسل – أعلن أياكس أمستردام الهولندي الجمعة تمديد عقد رئيسه التنفيذي حارس مرماه السابق إدوين فان در سار حتى العام 2023، بعد أشهر من بلوغ الفريق نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

Very happy with my contract extension at this beautiful club! I started as a goalie in 1991, 3 years ago I became @AFCAjax CEO. We’ve had some difficult moments, but the good times are definitely back. And of course we want more in the future! ❌❌❌#VdSar2023 #ForTheFuture pic.twitter.com/3XFr8CDyIu — Edwin van der Sar (@vdsar1970) November 15, 2019

وجاء في بيان صادر عن النادي الهولندي العريق المتوج بطلا لأوروبا أربع مرات، ان “مجلس إدارة أياكس ينوي تمديد عقد إدوين فان در سار حتى الجمعية العامة المقبلة لمجلس الادارة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023”.

وكتب فان در سار الذي توج مع أياكس بطلا لأوروبا العام 1995 قبل أن يدافع عن ألوان أندية يوفنتوس الايطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، عبر حسابه على تويتر “سعيد لتمديد عقدي مع هذا النادي الرائع”.

وأضاف “مررنا بأوقات صعبة لكن الأوقات الجيدة عادت وبالطبع نريد المزيد في المستقبل”.

Always fun with Hakim! 😂

Keep on going and you will also get an Icon Card in the future my friend! @AFCAjax @AFCAjax_eSports pic.twitter.com/MOoBNHUKL5 — Edwin van der Sar (@vdsar1970) November 8, 2019

ووضع فان در سار حدا لمسيرته في الملاعب العام 2011 بعدما خاض 130 مباراة دولية مع منتخب بلاده (الثاني من حيث عدد المباريات بعد ويسلي شنايدر بـ134)، ودافع عن ألوان أياكس من 1991 الى 1998.

وفي 2012، عيّن مديرا للتسويق في أياكس ورقّي الى منصب الرئيس التنفيذي عام 2016.

ومنذ انضمامه الى أياكس بمهام إدارية، توج النادي بلقب بطولة هولندا ثلاث مرات وكأس هولندا مرة واحدة، كما بلغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي حيث خسر أمام فريق توتنهام الإنكليزي بصعوبة (1-صفر ذهابا، 2-3 إيابا)، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1997.