أياكس أمستردام يمدد عقد رئيسه التنفيذي فان در سار حتى 2023 – فيديو

بروكسل – أعلن أياكس أمستردام الهولندي الجمعة تمديد عقد رئيسه التنفيذي حارس مرماه السابق إدوين فان در سار حتى العام 2023، بعد أشهر من بلوغ الفريق نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

Very happy with my contract extension at this beautiful club! I started as a goalie in 1991, 3 years ago I became @AFCAjax CEO. We’ve had some difficult moments, but the good times are definitely back. And of course we want more in the future! ❌❌❌#VdSar2023 #ForTheFuture pic.twitter.com/3XFr8CDyIu

— Edwin van der Sar (@vdsar1970) November 15, 2019