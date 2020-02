امستردام – أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم الأحد، التعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب أنطوني (19 عاما) آتيا من نادي ساو باولو لمدة خمسة مواسم، في إحدى أكبر صفقات الانتقال التي يبرمها في تاريخه.

وقال نادي العاصمة الهولندية في بيان: “توصل أياكس وساو باولو وأنطوني ماتيوس دوس سانتوس الى اتفاق بشأن انتقال الشاب الدولي البرازيلي الى أياكس”، مشيرا الى ان لاعب الجناح الذي يعرف باسمه الأول فقط “وقع عقدا يدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو 2020، ويمتد خمسة مواسم حتى 30 حزيران/يونيو 2025”.

وأشار حامل لقب الدوري الهولندي في بيان نشر على موقعه الالكتروني، الى انه سيدفع الى ساو باولو “15,75 مليون يورو”، وان المبلغ “قد يصل الى 21,75 مليونا بسبب عوامل عدة”، في إشارة الى الحوافز والمكافآت.

