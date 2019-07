أياكس يُمدد عقد مهاجمه الصربي تاديتش حتى العام 2023

لا هاي – أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي ، عن تمديد عقد مهاجمه الصربي دوشان تاديتش عاما آخر ليستمر داخل صفوف بطل هولندا حتى العام 2023، كما أشار أياكس أيضا أن صاحب الـ (30 عاما) سيكون بإمكانه الاستمرار داخل النادي بعد ذلك كمدرب للفئات السنية الصغيرة.

وبهذا يضمن أياكس استمرار مهاجمه الصربي ضمن صفوفه، بعد أن قدم أداء استثنائياً خلال الموسم المنقضي، وقاد الفريق للتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، والجمع بين الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، كما أنه توج هدافا للدوري مناصفة مع مهاجم أيندهوفن، لوك دي يونج، برصيد 28 هدفا.

Dušan Tadić was directly involved in 56 goals in 56 games across all competition in his first season at Ajax.

No wonder they’ve signed him up for some more. pic.twitter.com/nbKlvQWDCu

