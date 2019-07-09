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أياكس يُمدد عقد مهاجمه الصربي تاديتش حتى العام 2023

منذ ساعتين

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لا هاي – أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي ، عن تمديد عقد مهاجمه الصربي دوشان تاديتش عاما آخر ليستمر داخل صفوف بطل هولندا حتى العام 2023، كما أشار أياكس أيضا أن صاحب الـ (30 عاما) سيكون بإمكانه الاستمرار داخل النادي بعد ذلك كمدرب للفئات السنية الصغيرة.

وبهذا يضمن أياكس استمرار مهاجمه الصربي ضمن صفوفه، بعد أن قدم أداء استثنائياً خلال الموسم المنقضي، وقاد الفريق للتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، والجمع بين الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، كما أنه توج هدافا للدوري مناصفة مع مهاجم أيندهوفن، لوك دي يونج، برصيد 28 هدفا.

وارتدى تاديتش قميص أياكس منذ صيف العام 2018 بعد تجربتين سابقتين في الملاعب الهولندية مع جرونينجن (2010-12)، وتفينتي أنشخيدة (2012-14)، بالإضافة إلى تجربة أخرى مع ساوثامبتون الإنجليزي 2014-18.
ومنذ انتقاله للفريق، بات المهاجم البلقاني أحد العناصر الأساسية في تشكيل المدرب إريك تين هاج، وشارك في 56 مباراة في جميع البطولات وسجل 38 هدفا.

وأعلن النادي في بيانه أنه بعد حزيران (يونيو) 2023 ، يستطيع اللاعب العمل كمدرب لفريق المستقبل، الفئات السنية الصغيرة، حتى حزيران (يونيو) 2026. (إفي)

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