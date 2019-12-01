أيام تونسية في عمان في الربع الثاني من العام القادم

عمان – الغد – عقد مجلس الأعمال الأردني – التونسي المشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في دورته الثانية بتاريخ أول من أمس. برئاسة رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنين حمدي الطباع من الجانب الأردني وطارق الشريف من الجانب التونسي، وبحضور شوقي المصلي نائب السفير التونسي والملحق التجاري التونسي عاطف الغرباني.

رحب المجلس في بداية اجتماعاته باتفاقية التوأمة بين العقبة والحمامات التونسية، وأثرها على تنشيط السياحة في البلدين.

وأكد حمدي الطباع خلال افتتاحه أعمال المجلس بضرورة استفادة رجال الأعمال في البلدين الشقيقن من الفرص التنافسية التي يتمتع بها كل من الأردن وتونس من حيث الاتفاقيات التي تربط كلا البلدين بالتكتلات الاقتصادية العالمية، وتكامل الصناعات الوطنية ضمن اتفاقية دول أغادير، كما شدد على ضرورة زيادة عدد خطوط الطيران بين عمان وتونس لما يتمتع به البلدين من مناطق سياحية هامة. مبيناً بأن البئية والاتفاقيات الموقعة بين البلدين أصحبت مواتيه لزيادة الاستثمارات المشتركة بشكل كبير والاستفادة من خبرات رجال الأعمال في البلدين من تلك البيئة التنافسية التي تشكل نموذجاً للعلاقات الاقتصادية العربية.

من جهته أشار طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بأنه أصبح على عاتق الجمعية والكنفدرالية مسؤولية مشتركة كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري ، وضرورة وضع خطة عمل خلال العام 2020 لزيادة أواصر الترابط التجاري والثقافي والاجتماعي بين الشعبين الشقيقين في ضوء قيام القيادتين في الأردن وتونس بتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والمواطنين في البلدين.

وأكد مجلس الأعمال بأن حركة الشحن البحري يأتي بعد قيام المجلس بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ولا يعتبر في البداية عائقاً أمام تدفق الاستثمارات والتجارة بين البلدين. كما وضع المجلس خطة عمل خلال العام 2020 للبدء بعقد أيام تونسية في عمان خلال نيسان القادم بمشاركة من الصناعات التقليدية التونسية متضمناً برنامجاً ثقافياً واجتماعياً خلال الفترة، وتكثيف الزيارات المتبادلة وتنظيم زيارة للإطلاع على الفرص الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وفي المقابل عقد أيام أردنية في تونس خلال شهر تشرين ثاني من العام القادم متخصص بالمنتجات والصناعات الأردنية.