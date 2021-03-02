أيرلندا تنضم إلى اتحادات المملكة المتحدة لاستضافة كأس العالم 2030

دبلن – أكدت الحكومة الأيرلندية الثلاثاء عزمها الانضمام إلى اتحادات إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية لبحث إمكانية تقديم ملف ترشح مشترك مع المملكة المتحدة لاستضافة كأس العالم 2030.

وأفاد متحدث رسمي الثلاثاء بأن وزارة الرياضة الأيرلندية ستبدأ الآن “دراسة جدوى” مع “شركائها” لدراسة التعاون في استضافة الفعالية الرياضية التي ستصادف الذكرى المئوية للاحتفال بأول كأس عالم في التاريخ.

وقال المصدر في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام “إذا تم اتخاذ قرار بتقديم ملف ترشيح لهذه الفعالية، فإننا نتطلع إلى عرض مقترحاتنا التنظيمية على الفيفا ومجتمع كرة القدم العالمي”.

كما أبدت الحكومة البريطانية دعمها للمشروع، بعد أن أكد رئيس وزرائها، بوريس جونسون، لصحيفة (ذا صن) البريطانية أن العام 2030 “هو التاريخ المناسب” حتى “يعود” كأس العالم إلى “وطنه”، في إشارة إلى الدولة التي ابتكرت هذه الرياضة.

وأضافت الاتحادات الخمس المعنية في بيان مشترك اليوم أن “اتحادات كرة القدم والشركاء الحكوميين في المملكة المتحدة وأيرلندا مسرورون بالدعم الذي تلقوه لترشيح محتمل”.

ومن جانبه، قال وزير الرياضة الأيرلندي، جاك تشامبرز، الثلاثاء في تصريحات لمحطة (Newstalk) الإذاعية، إن الإجراءات الرسمية لفحص الترشيحات ستبدأ في العام 2022، عندما “تتمكن الجزيرتان من تقديم ملف ترشحهما معا إلى بقية العالم”.

وستبدأ العملية الرسمية لفحص ملفات الترشيح لاستضافة مونديال العام 2030 في العام 2022، بالتزامن مع كأس العالم الذي تستضيفه قطر، والتي سينتقل العام 2026 إلى المكسيك والولايات المتحدة وكندا. – (إفي)