أيقونة الإبداع.. كتاب يستذكر الأديبة ليلى الأطرش

عمان – صدر حديثا ضمن سلسلة فكر ومعرفة، من منشورات وزارة الثقافة، كتاب “أيقونة الإبداع”، من جمع وتحرير وتقديم الكاتب والروائي مفلح العدوان.

ويحتوي الكتاب على أوراق شهادات الندوة الاستذكارية التي أقامتها وزارة الثقافة في المركز الثقافي الملكي في 15 آذار (مارس) الماضي، للراحلة الأديبة ليلى الأطرش.

وقدم للكتاب العدوان في كلمة عنونها بـ(ليلى الأطرش.. وعلي الإبداع)، وكتبت وزيرة الثقافي هيفاء النجار كلمة عن (ليلى الأطرش.. الإنسانة العروبية)، بينما شارك وزير الثقافة في دولة فلسطين الدكتور عاطف أبو سيف بكلمة حول (ليلى الأطرش.. ذاكرة حياة). وكتب الروائي الجزائري الدكتور واسيني الأعرج واصفا ليلى الأطرش بأيقونة الإبداع والإنسانية الحية.

كما شارك الناقد الدكتور فيصل دراج بشهادة عن ليلى الأطرش، بينما كتب الناقد فخري صالح حول تعدد العوالم وزوايا النظر وتباين الأمكنة والأزمنة عن ليلى الأطرش.

وعاينت الناقدة الدكتورة رزان إبراهيم، الأبعاد الإنسانية في نصوص ليلى الأطرش الرواية، وكتبت كريمة ليلى الأطرش الإعلامية دانة الصياغ شهادة عنوانها الخط الأبيض، بينما قدم الروائي يحيى القيسي شهادة عنونها بـ(ليلى الأطرش: شخصية متعددة الإبداعات.. ورائدة في الإعلام الثقافي)، وكتب العدوان حول تعدد السرد ووحدة الوعي عند ليلى الأطرش.

وجاء هذا الكتاب حول الراحلة الأديبة ليلى الأطرش، كاستذكار وتكريم من وزارة الثقافة لما قدمته الراحلة من إبداع وكتابات وحياة حافلة بالعمل الثقافي والإبداعي والإعلامي، والتي توفيت في 17 تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي بعد عمر حافل بالعطاء والإنتاج في الرواية والقصة والمسرح، وفي مجالات الإعلام والثقافة والإبداع.-(بترا)