“أيكيا دبي”: حملة مبتكرة تحول وقت الطرقات إلى “نقاط شراء”

دبي- عادة ما تكون متاجر “أيكيا” في مواقع بعيدة عن مراكز المدن، ولذلك يحتاج الزبائن إلى الكثير من الوقت كي يصلوا إلى المتجر الأقرب إليهم، حتى إن بعضهم يعتبرونه وجهة ترفيهية، وليس مجرد متجر للأثاث.

لذا قررت “أيكيا” أن تقوم بحملة مبتكرة بعنوان “ادفع بوقتك”، لتكافئ من خلالها زبائنها وتقديراً منها على ولائهم وعلى الوقت والجهد اللذين قدموهما على مر الأعوام كي يصلوا إلى متاجرها؛ حيث تمكن هذه الحملة الزبائن كافة من دفع ثمن المنتجات التي يشترونها مقابل هذا الوقت.

وقامت “أيكيا” بإطلاق حملتها “ادفع بوقتك”، بوضع أسعار للمنتجات باستخدام “عملة زمنية” محسوبة بناءً على متوسط الرواتب في دبي، ويستطيع الزبائن من خلال هذه الطريقة أن يشتروا منتجاتهم المفضلة باستخدام الزمن الذي أمضوه في الأعوام الماضية على الطرقات للوصول إلى “أيكيا”.

وبفضل خدمة الخط الزمني في خرائط غوغل (Google Maps Timeline)، وهي ميزة تسجل المسارات السابقة؛ حيث يمكن للزبائن أن يكتشفوا عدد الدقائق التي أمضوها في رحلاتهم الماضية إلى متجر “أيكيا”، وتتم إضافة هذا الوقت على شكل نقاط إلى بطاقات “عائلة أيكيا” لتمكينهم من الدفع باستخدام تلك الدقائق، وكل ما عليهم القيام به هو إبراز هذه البطاقة المميزة عند دفع ثمن مشترياتهم ليستفيدوا من رصيدهم “الدقائق”.

قبل طرح فكرة هذه الحملة، أدركت “أيكيا” أمرين مهمين: أن الوقت له قيمة كبيرة اليوم، وكذلك أن زبائن “أيكيا” الأوفياء ينفقون الكثير من الوقت لزيارة متاجرها، والتي تكون أحياناً بعيدة عن مركز المدينة. لذلك تود “أيكيا” أن نكافئ زبائنها تقديراً للوقت الذي قضوه على الطرقات كي يصلوا لمتاجرها، وهكذا تكون “أيكيا” قد ساعدت سكان دبي على استغلال كل دقيقة من وقتهم لأقصى الحدود.