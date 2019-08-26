“أيلة” تحتضن أولى صيدليات “مجموعة روحي” في العقبة

عمان- تدشن مجموعة “روحي” قريباً أولى صيدلياتها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بقرية المرسى في مشروع “أيلة”. ويأتي إطلاق فرع صيدلية “روحي” في “أيلة” ضمن جهود شركة واحة أيلة للتطوير الدؤوبة لاستكمال منظومة الخدمات في المنطقة التجارية بقرية المرسى؛ حيث ستتكفل صيدلية روحي بتقديم خدمات ومنتجات صيدلانية شاملة للسكان والزوار وعلى مدار الساعة.

وجاء افتتاح صيدلية “روحي” في “أيلة” تنفيذا لاتفاقية بين الجانبين وقعها كل من المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، ونائب رئيس مجموعة روحي لشؤون العمليات الدكتور سنان الكيلاني.

ويوفر انطلاق عمليات صيدلية “روحي” في قرية المرسى في مشروع أيلة خلال الفترة المقبلة، منتجات وخدمات صيدلانية شاملة، فضلاً عن تشكيلة منتجات مميزة خاصة بأفراد الأسرة كافة وخاصة الأطفال، وخدمات الإرشاد من قبل كوادر صيدلانية متميزة.

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين “استكمالاً للاتفاقيات الموقعة مع المرافق الرائدة بإدارة وتشغيل المطاعم والمقاهي والمحال التجارية والخدمية في قرية المرسى، نواصل العمل على توفير خدمات مساندة متكاملة لأسرة أيلة من القاطنين وضيوفها من الزوار والسياح ويأتي في مقدمتها خدمات ومنتجات صيدلانية متكاملة تلبي مختلف الاحتياجات ما يوفر الراحة؛ حيث تعد مجموعة روحي إحدى المؤسسات الريادية الأردنية وتمتاز بجودة خدماتها وأعمالها المتنامية بشكل مضطرد، ولها خبرة تزيد على 25 عاماً من العمل الجاد والنجاحات في المجال الطبي”. وبدوره، عبر نائب رئيس مجموعة روحي لشؤون العمليات الدكتور سنان الكيلاني، عن سعادته الغامرة بإطلاق أولى فروع صيدلية روحي في العقبة وتحتضنها أيلة، قائلاً: “نفخر بتدشين حضورنا في أيلة التي باتت أحد أكبر المشاريع الحضرية ذات الاستخدام المتعدد على المستوى الإقليمي، وبخدمات عالمية المستوى؛ حيث يتوفر لنا منصة لتوسيع عملياتنا في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة انطلاقاً من هذا الصرح المميّز والذي يعج بالنشاط السياحي، الاجتماعي، الثقافي، والرياضي”. وأكد الكيلاني أن مجموعة “روحي” ستقدم خدمات ومنتجات صيدلانية مميزة، يقوم عليها كادر عالي التأهيل؛ حيث تضع مجموعة “روحي”، جودة الأداء وراحة المرضى والمرتادين في أعلى سلم أولوياتها.