“أيلة” تحتضن سلسلة ندوات على هامش “الرحلة إلى الأردن”

عمان – الغد – على هامش المرحلة التأهيلية للمشاركة في بطولة “الرحلة إلى الأردن” جولة مينا تور للجولف في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2020، تحتضن أيلة سلسلة ندوات متخصصة في قواعد التغذية الخاصة بلاعبي الجولف.

ويقدم سلسلة الندوات المتخصصة أخصائي التغذية لوك ؟، والذي يعرض خلاصة تجربته العالمية لمساعدة لاعبي الجولف على تقديم أفضل أداء طيلة مراحل المنافسة في مسابقات بطولة “الرحلة إلى الأردن”.

وتستعد أيلة لاستضافة نسخة العام 2020 من بطولة “الرحلة إلى الأردن” جولة مينا تور للجولف في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي تعد إحدى الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى التي تحتضنها أيلة وتعزز تواجدها على خارطة رياضة الجولف العالمية. بعد النجاح الكبير المتحقق في العام 2019، ووضع بصمة إيجابية عززت حضور هذه الرياضة على المستويين المحلي والإقليمي، ودعم جهود الترويج للمنتج السياحي والرياضي الوطني.

وعبر مشاركة الخبير والأخصائي العالمي لوك، تتوفر أمام المشاركين فرصة الحوار المباشر والحصول على استشارة شخصية حول سبل التغذية المتوازنة للاعبي الجولف، حيث يتواجد في نادي أيلة للجولف أثناء فعاليات المرحلة التأهيلية (Q-school) لتوفير مزيد من النصائح والمعلومات.

ويقدم الخبير العالمي لوك أولى ندواته المختصة برياضيي الجولف يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من كانون ثاني للمشاركين في المرحلة التأهيلية من الفئة A وندوة ثانية يوم الإثنين السابع والعشرين من كانون ثاني للمشاركين من الفئة B ويوم الأحد الثاني من شباط للمشاركين في الجولة (1).

يشار إلى أن موسم 2020 من بطولة “الرحلة إلى الأردن” جولة مينا تور الشرق الأوسط وشمال افريقيا للجولف بدأت بالتصفيات التأهيلية التي تقام على فترتين؛ ما بين 20 و23 كانون الثاني (يناير)، ومن 26 إلى 29 كانون الثاني (يناير) في نادي أيلة للجولف، والتي يتبعها المشاركة في فعاليات البطولة التي تقام خلال الفترة من الثاني وحتى الخامس من شهر شباط.

وتعزز فعاليات بطولة الرحلة إلى الأردن للجولف موقع أيلة الريادي على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، تدعمها جهود كوادر مميزة تعمل وفق منظومة قائمة على التميز والجودة، إضافة إلى مرافق مميزة في طليعتها ملعب الجولف ذو 18 حفرة من تصميم المصمم العالمي الشهير غريغ نورمان وأكاديمية وملعب للتدريب.