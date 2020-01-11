“أيلة” تحقق أنماطا جديدة للسكن والحياة الشاطئية

عمان- استطاعت “أيلة”، خلال السنوات السابقة، تقديم باقة وافرة من أنماط السكن الأول من نوعه في الأردن في مشروعها الحضري متعدد الاستخدامات، وسط بيئة نابضة بالحياة للأنشطة الترفيهية، السياحية، الرياضية، والتجارية، تستحدث مجتمعاً جديداً يحقق غاية البحث عن أسلوب الحياة الأفضل.

وتبدأ الخيارات المميزة في أيلة من “مساكن الجولف” والبالغ عددها 179 وحدة سكنية تمثل ريادة الإنتاج العقاري السكني في “أيلة” سواء من ناحية الخدمات المميزة أو الإطلالة الجذابة على ملعب الجولف ذي الـ18 حفرة من تصميم العالمي غريغ نورمان الى شقق الجزر، فهي التي تعد درة في الإنتاج العقاري، بموقعها الخلاب وسط ممرات أيلة المائية وتمتد على شاطئ البحر الأحمر مع إطلالة على قرية المرسى، كما ولم تغفل “أيلة” عن تقديم مزيد من الخيارات الفريدة عبر استحداث نمط جديد للسكن المميز بتوفير الشقق المخصصة للإيجار فقط، مدعومة بشبكة متكاملة من الخدمات الفندقية رفيعة المستوى، تديرها أبرز الأسماء والعلامات التجارية العالمية المتخصصة بهذا المجال والتي من المتوقع أن تبدأ باستقبال زبائنها في نهاية الربع الثاني من هذا العام. ويمثل تشييد هذه الشقق فوق منطقة السوق التجاري؛ قلب مشروع أيلة في وسطه التجاري المحطة المثلى للباحثين عن السكن المؤقت أو الطويل بأعلى الخدمات التي تحقق للعديد من كبار العاملين في مؤسسات العقبة من مديرين تنفيذيين ومديرين عامين أو لزوارها الخيار الأول لأسلوب حياة فريد.

إن “أيلة” وهي تقدم هذه المنتجات العقارية المنوعة، لتلبية توقعات الباحثين عن خيارات الحياة الشاطئية، توفر متطلبات الخصوصية والهدوء كافة وتكفل ذلك بتوفير خدمات شاملة لتكون بذلك قد جعلت من العقبة مدينة ذات ميزات سكنية تنافسية مقارنة مع باقي مدن المملكة.