أيلة ترعى مسابقة يوم الجولف لدعم مبادرة ProjectSea في حماية البيئة البحرية

احمد الرواشدة

العقبة – احتضنت أيلة فعاليات “يوم الجولف” الذي نظمته مبادرةProjectSea التطوعية بهدف تعزيز العمل التطوعي ودمجه برياضة الغوص لتنظيم حملات جمع النفايات من جوف البحر.

وفّرت أيلة الرعاية لهذه المسابقة تجسيداً لدورها المحوري في الحفاظ على الحياة الطبيعية في العقبة، حيث تتناغم أهداف مبادرةProjectSea مع جهود أيلة كمشروع صديق للبيئة في حماية الموارد البحرية من خلال استراتيجية متعددة الأبعاد تركّز على الطبيعة الفريدة في أيلة والالتزام بقواعد عدم الاخلال بالنظم البيئية.

دعم أيلة لفكرة “يوم الجولف” التي أطلقها لاعب الجولف الأردني سمعان عكروش البالغ من العمر 14 عاماً، يكرس موقع أيلة في الجهود المحلية التي تستند على النشاطات الرياضة كرافعة لدعم جهود حماية البيئة.

وبالإضافة إلى “أيلة”، حظي ProjectSea Golf Day برعاية ودعم “كلاود 7 ريزيدنس أيلة العقبة” ومنتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة، و”حياة عمان” و”هيرتز لتأجير السيارات”، ومجوهرات الخليج.

وعلى ملاعب أكاديمية أيلة، شارك في “ProjectSea Golf Day” 53 لاعب جولف من مختلف الجنسيات، يدفعهم هدف حماية البيئة وحشد الجهود للحفاظ على الموارد البحرية من التلوث. ونجح المشاركون بجمع دعم مالي قدره 7 آلاف دينار يوجّه لمشاريع وبرامج ProjectSea الخاصة بالنظافة العامة للمناطق السياحية في العقبة.

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: “سعداء في المساهمة بحشد الدعم لبرامج ProjectSea التي نتشارك فيها بأهداف تطبيق الممارسات البيئة، اذ تنفذ أيلة استراتيجية متعددة الأبعاد مستفيدة من موقعها على خليج العقبة في تنفيذ ورعاية ودعم مبادرات الحفاظ على البيئة البحرية والتركيز على التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية الفاعلة، وتنفيذ أنشطة التثقيف والتوعية البيئية، كما وتفرد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية الخاصة بأيلة مساحة واسعة لبرامج حماية الموارد الطبيعية من التلوث”.

واختتم دودين بالقول: “اليوم نسخّر إمكانات ومرافق أيلة لهذه المبادرة الخلاّقة التي تجمع بين الأهداف الرياضية والبيئية ما يسلط الضوء على العمل التطوعي الذي يقوم عليه الشباب الأردني في حماية الشواطئ والبيئة البحرية”.

الشريك المؤسس لمبادرة ProjectSea سيف المدانات عبر عن تقديره لأيلة والمؤسسات الراعية لمسابقة “يوم الجولف” التي تعد أكبر حملة دعم للمبادرة وبمشاركة واسعة من المجتمع المحلي ومؤسسات أردنية تمثل القطاع الخاص، ليواصل المتطوعين القيام بدورهم الريادي في المجتمع.

من جانبها، قالت الآنسة بيسان الشريف الشريك المؤسس لمبادرة ProjectSea سعداء اليوم بالتعاون مع أيلة في هذه المبادرة التي تجتمع فيها قيمنا وجهودنا لدعم المجتمع المحلي، ونشر الوعي حول التحديات التي تواجهها البيئة البحرية وضرورة تكاتف الجهود للحد منها.

وتسعى مبادرة ProjectSea لتنفيذ نشاطات بهدف النهوض بالمجتمع المحلي، والمساهمة في دمج المتطوعين مع المجتمع المحلي لإبراز طاقاتهم وإعطائهم أدوار قيادية للعمل على تحسين البيئة المجتمعية من خلال أعمال تطوعية يقومون بها.

وتنظم مبادرة ProjectSea منذ انطلاقتها حملات شهرية لتنظيف البحر ونجحت في تنظيم 22 حملة جمعت 100 ألف قطعة من المخلفات الضارة بشتى أنواعها تزن أكثر من 7.5 طن، بجهود 400 متطوع من 38 دولة.