“أيلة” تشارك في ورشة متخصصة حول “قانون الملكية العقارية 2019”



عمان– شاركت شركة واحة أيلة للتطوير مؤخرا، في ورشة عمل متخصصة نظمتها وزارة العدل حول قانون الملكية العقارية 2019.

وأكد المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين خلال مشاركته في فعاليات الورشة كأحد المتحاورين عن القطاع الخاص، على أهمية قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 والذي جمع مضامين أكثر من ثلاثة عشر قانونا سابقا وبعضها يعود إلى عشرات السنوات في تشريع حديث وعصري يعتبر حجر الزاوية في إحداث نقلة نوعية في القطاع.

واعتبر المهندس دودين أن العبرة في القانون هو التطبيق على أرض الواقع الأمر الذي يتطلب إصدار عدة أنظمة تفصيلية كأدوات لتطبيق القانون. وأكد أن الفصل السادس من القانون والذي ينظم شؤون الأبنية والمجمعات العقارية على أهمية خاصة للمطورين العقاريين نظرا لأنه يتناول الأحكام الخاصة بادارة الأقسام المشتركة في الأبراج والمجمعات الكبيرة ومجمعات المباني والسكنية المسورة، والمجمعات المتعددة الاستخدام، والأبنية والمجمعات ذات الطبيعة الخاصة، نظرا لقصور القوانين السابقة عن التطبيق الفعلي لهذه النشاطات.

وشدد دودين في مشاركته خلال ورشة العمل على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في التشاور وأخذ التغذية الراجعة بشأن الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون الجديد. واستند المهندس دودين في هذا الرأي بالجهد الكبير الذي بذلته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في التشاور مع المطورين العقاريين في العقبة و”أيلة” من بينهم في نقاشات “مسودة نظام المجمعات السياحية المسورة” والذي تتم مراجعته الآن لإقراره رسميا والذي لا يتعارض مع قانون الملكية العقارية كونه صادر بموجب أحكام قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأشار دودين إلى أهمية الاستقرار التشريعي في القطاع العقاري، كركيزة لاستقطاب الاستثمارات العقارية طويلة الأمد وخاصة من المستثمرين العرب والأجانب، وهو ما يظهر أهمية التوافق على الأنظمة والتشريعات المنبثقة عن قانون الملكية العقارية 2019.

يشار إلى أن “أيلة” دأبت منذ تأسيسها على التفاعل ومد جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية الأخرى خاصة المعنية في القطاع العقاري، نظرا للخبرات الطويلة التي بنتها على مدار السنوات الماضية والتي نجحت خلالها في تشييد أحد أكبر مشاريع التطوير الحضري والعقاري متعددة الاستخدامات على مستوى المملكة والمنطقة.

وعملت واحة أيلة، على تطوير واجهة مائية على ساحل البحر الأحمر مضيفة 17 كيلومترا من الواجهات البحرية في مشروع متعدد الاستخدامات، تقدم فيه نموذجا مميزا للتطوير السكني والسياحي والتجاري والترفيهي، لبناء مجتمع ديناميكي وسط بيئة غاية في التميز وعلى مساحة إجمالية تبلغ 4.3 مليون متر مربع.