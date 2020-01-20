“أيلة” تطلق أجندة ثرية للفعاليات 2020

عمان – أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير عن قائمة ثرية من الأنشطة والفعاليات المتكاملة للعام 2020 بعد النجاح الذي حققته برامجها خلال العام 2019، مستكملة بذلك استعداداتها لاستقبال الضيوف والاحتفال بأعضاء أسرتها الممتدة، عبر سلسلة منتقاه من الأحداث والمفاجآت على مدار السنة.

وتستهدف أيلة عبر برنامجها النوعي لفعاليات العام 2020 دعم الأنشطة الخاصة باستقطاب السياحة الداخلية والخارجية، وإبراز منتجها النوعي، ومعالمها المميزة، فضلاً عن الاستمرار في برامجها للمسؤولية الاجتماعية.

ويشمل برنامج أيلة للعام 2020 قائمة من الأنشطة تتوزع على كافة أركان أيلة سواء نادي الشاطئ B12 أو مرافق وملعب الجولف الشهير الى جانب باقة فعلايات قرية المرسى والمنوي اطلاقها في الربع الاخير من هذا العام إضافة إلى أنشطة المسؤولية الاجتماعية والتي تمتد إلى كافة ابناء المجتمع المحلي. وتتوزع على قطاعات الرياضة، والفن والموسيقى، والترفية، وتطوير القدرات وحماية الطبيعة والبيئة غيرها.

وتبدأ أيلة العام 2020 بسلسلة من الفعاليات الخاصة بالأطفال والعائلات تقام على نادي الشاطئ تضم طيفاً واسعاً من الأنشطة الترفيهية، الرياضية، والتعليمية تبدأ في كانون الثاني (يناير) الحالي وتستمر على مدار أشهر العام كاملا.

كما وتشمل أبرز النشاطات الرياضية تنظيم واستضافة فعاليات الجولف مثل بطولة “الرحلة إلى الأردن” جولة ميناتور للجولف في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، كما وتضم قائمة الأنشطة الرياضية إقامة كأس نورمان للجولف وبطولات محلية أخرى في هذه الرياضة الى جانب استضافة بطولة الاردن المفتوحة بالتعاون مع الاتحاد الأردني للجولف.

وفي سياق متصل، تستقطب أيلة مئات الأبطال والهواة للتنافس في سباق أيلة للترايثلون وهو أحد جولات كأس آسيا للترايثلون والذي تنظمه رابطة الترايثلون الأردنية ، وسباق البحر الميت –البحر الأحمر للدراجات والذي ينطلق من أخفض بقعة في العالم صوب أيلة تحت اشراف عداؤ عمان وتنتهي بسباق أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر بإمضاء الجمعية الأردنية للماراثونات.