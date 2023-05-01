أيلة تطلق الموسم السادس من مبادرة تكريم

أحمد الرواشدة- العقبة- أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير، اليوم، إطلاق الموسم السادس من مبادرة تكريم، وتوسيع مظلتها في حلة جديدة تشمل مساري؛ “مسرح الأفكار” بالإضافة إلى “مسابقة نون” التي تم استحداثها في الموسم الخامس.

ويبدأ التسجيل لهذا الموسم في الأول من أيار/ مايو وينتهي في 31 تموز/ يوليو لمسرح الأفكار، أما مسابقة نون فينتهي التسجيل لها في 25 من أيار/ مايو. ويكون التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للمبادرة www.takreemayla.com .

وتأتي رعاية أيلة لمبادرة تكريم للسنة السادسة في إطار برامجها للمسؤولية الاجتماعية في العقبة وعلى المستوى الوطني والتي تركز على قطاع الشباب والتربية والتعليم والبحث والابتكار، وتعزيز مكانة الأردن حاضنة للإبداع في المنطقة.

ومن خلال “مسرح الأفكار”، تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على إبداع وشغف طلبة المدارس والجامعات والمعلمين والمجتمع المحلي، وتحفيز المتميزين تعليمياً والواعدين في صياغة مشاريع تخدم العمل التربوي والتعليمي إلى جانب الأنشطة الفنية والثقافية المميزة، وإبراز جهود القائمين عليها وحفزها على الاستمرار.

وفتحت اللجنة المشرفة باب التقدم لمسار “مسرح الأفكار” من مبادرة تكريم، لكافة فئات المجتمع في الفئة السنية 15 عاماً فما فوق، إذ يتقدم المشاركون مباشرة بعرض أفكارهم أو مشاريعهم أمام لجنة التقييم التي تضم جهات مختصة بالمحاور المتفق عليها بحضور جمهور من المجتمع المحلي.

ويهدف “مسرح الأفكار” إلى دعم الإبداع والابتكار لدى جميع فئات المجتمع المؤمنة بأهمية التغيير الإيجابي، وتشجيع المبادرات الإبداعية سواء الجماعية أو الفردية، وإبراز أثرها في توظيف المهارات العلمية والعملية، وتشجيع روح المنافسة وثقافة البحث والتصميم والإنتاج، واستثمار الأدوات الرقمية والعلوم التطبيقية وتطويرها في مجالات حياتية، وإزالة الحواجز الفكرية بين فئات المجتمع ونشر ثقافة العمل التعاوني.

أما “مسابقة نون”، وهي تحدٍّ ثقافي ومعرفي لطلبة المدارس في العقبة، فتستهدف طلبة مرحلتي الصفين الثامن والتاسع، إذ تقوم اللجنة العليا لمبادرة تكريم بتوزيع مواد على الطلبة قبل بدء منافسات الدوري، تتضمن معلومات عامة يتوجب الإلمام بها، ويتم إعداد هذه المواد من قبل لجنة تطوعية تمثل نخبة أكاديمية ومجتمعية تجمع خبرات في التعليم، الريادة، التدريب، والابتكار.

وتهدف “مسابقة نون”، إلى تشجيع طلبة المدارس على تطوير مستوياتهم المعرفية والثقافية خارج نطاق المناهج، وتقوم على طرح مجموعة من الأسئلة المتنوعة في مجالات المعرفة: التربية الإسلامية، اللغة العربية، الجغرافيا، التاريخ، الرياضيات، والعلوم البحرية، بالإضافة إلى المهارات الفردية المتعلقة بدقة الملاحظة والتركيز والمهارات البصرية والإدراكية واللغوية، بالإضافة إلى الأحاجي والألغاز والتناسق والحواس.

وصرّح مدير المسؤولية المجتمعية في شركة واحة أيلة، ضرار الجوارنة، عن إطلاق الموسم السادس من المبادرة التي تتطرق إلى مسارات ومواضيع نوعية تعزز القدرات المعرفية والمهارات النوعية للفئات المستهدفة وتثري روح التنافس والمبادرة والابتكار وتسليط الضوء على المبادرات الريادية لتحقيق التنمية المجتمعية.

من جانبها، أكدت منسقة مبادرة تكريم، سخاء الشمايلة، أن مبادرة تكريم في موسمها السادس وبحلتها الجديدة تواصل تطوير مساراتها بما يصب في هدفها الرامي للحث على بث روح التنافس والريادة، والبحث والخدمة المجتمعية، وتطوير مشاريع وأفكار قابلة للتنفيذ لخدمة الشأن العلمي والأكاديمي والبحثي.