“أيلة” تطلق نظاما إلكترونيا للتحكم في خدمات القوارب

العقبة-أعلنت “أيلة” عن إطلاق نظام العدادات الإلكترونية لتوفير خدمتي الماء والكهرباء على القوارب في مراسي أيلة، في مبادرة تهدف لتقديم تجربة استثنائية بكافة المقاييس، لمرتادي مرسى اليخوت في أيلة والتسهيل عليهم في كافة الخدمات التي يتلقونها بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الموارد الأساسية ما يعكس رسالة أيلة في تعزيز الاستدامة.

وبدء استخدام نظام العدادات الإلكترونية الذي طورته شركة Plus International الإيطالية لصالح “أيلة”، والذي يوفر خدمات المياه والكهرباء للقوارب وفقا لمتطلبات رواد مرسى اليخوت او قرية المرسى وهواة الاستمتاع بالشواطئ والجولات البحرية وصولا او انطلاقا من أيلة.

ويتيح النظام الجديد للمشتركين التحكم الكامل باستهلاك قواربهم من المياه والكهرباء، إذ سيتمكن المشتركين من تعبئة رصيد هذه الخدمات في مفاتيح إلكترونية مخصصة لتشغيل وإيقاف نقاط التوزيع.

وبذلك فإن هذا النظام الجديد يعزز ممارسات الاستدامة بتخفيف استهلاك المياه وخدمات الكهرباء إلى الحد الأدنى ووفقا لمتطلبات المستخدم. ومواكبة أحدث التطبيقات التقنية في خدمة الأهداف البيئية وتوفير خدمات لا تضاهى للسكان والزوار في مختلف المرافق.

ويتمتع النظام الجديد بعدد من الميزات ومنها؛ إمكانية تعبئة الرصيد حسب رغبة المشترك وتمكينه من قراءة ومتابعة كميات الاستهلاك والرصيد المتبقي في أي وقت، ما يتيح له السيطرة على القيمة أو الوقت المسموح بها لكل عملية استخدام مما يقلل من نسبة فاقد المياه جراء ترك مصادرها مفتوحة دون استخدام.

هذه الميزات تكفل للمستخدمين الحصول على أوقات من الترفيه والمتعة والتسهيل مع مراعاة مضامين رسالة أيلة البيئية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية. حيث يتيح هذا النظام الجديد كليا إمكانية برمجة المفاتيح الإلكترونية إذ يمكن تحديد مصدر واحد فقط للمياه والكهرباء لكل مفتاح أو استخدام كافة المصادر الموجودة في المرسى. حيث يمتاز النظام الإلكتروني بالدقة في عمليات احتساب الكميات المستهلكة، وتوفير المعلومات عن فترات الاستخدام السابقة.