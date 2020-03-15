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أيلة تقدم مساعدة للحد من تداعيات العاصفة الأخيرة

منذ 32 دقيقة
جانب من تقديم الدعم -(من المصدر)

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عمان -الغد – قدمت أيلة، الدعم الفني والمساعدة ضمن جهود مختلف المؤسسات للحد من أضرار وتداعيات أحوال الطقس والعاصفة الأخيرة التي أثرت على شواطئ العقبة على مدار عدة أيام.
ونفذت كوادر أيلة المتخصصة في المراسي وخدمات الأمن والحماية أعمال الدعم الفني والمساعدة لنادي اليخوت وعدد من الفنادق والمرافق السياحية الأخرى لاحتواء تداعيات العاصفة، شملت استخدام القارب المتخصص لتنظيف المياه الذي أدخلته أيلة للخدمة قبل أعوام للمحافظة على نظافة المسطحات المائية في مرسى القوارب في أيلة وفق ما صرح به القائم بأعمال مدير مرسى اليخوت في أيلة الكابتن احمد الطراونة مؤكدا جاهزية أيلة لتلبية الدعم وفق الحاجة. كما وقامت أيلة بتجهيز كوادر مدربة لتقديم الدعم الفني والمساعدة خلال فترة العاصفة التي شهدت زيادة في سرعة الرياح وارتفاع حركة الأمواج. وبما يكفل استمرارية الأداء والعمل كالمعتاد وتقليل الأضرار.
وأكد المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، على أن جهود كوادر أيلة خلال العاصفة الاخيرة أظهرت التزام أيلة الثابت بتقديم أقصى طاقاتها وامكانياتها لدعم المنشآت الوطنية في مختلف الظروف، وهو ما تؤكد عليه استراتيجية أيلة للمسؤولية الاجتماعية في التشاركية وحماية البيئة.
وشدد المهندس دودين على أن أيلة تولي جوانب السلامة العامة جلّ عنايتها عبر بنية تحتية موائمة لمختلف الظروف، وكوادر مدربة للتعامل مع حالات الطقس غير الإعتيادية كالتي شهدتها العقبة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأظهرت استجابة أيلة لتداعيات الحالة الجوية على مدار الأيام الماضية، اهتمامها الواسع في جوانب السلامة العامة والحماية لمرتاديها وسكانها، وفقا لأفضل معايير الجودة العالمية والممارسات الفضلى المستخدمة في هذا المجال. حيث عادت الحياة لشواطئ ايلة صباح الاحد دون اية معيقات.
ويشار الى ان التجهيزات الفنية الخاصة بالقارب المتخصص لتنظيف مياه البحر هي الوحيدة من نوعها في على مستوى العقبة وتعمل بصورة دورية لضمان سلامة ونظافة مرسى اليخوت في أيلة والذي يعد المرسى الوحيد على شواطئ البحر الأحمر الذي حقق متطلبات العلامة البيئية العالمية العلم الأزرق والتي تشمل كافة متطلبات الحياة البحرية الآمنة والنظيفة بأعلى المعايير العالمية.

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