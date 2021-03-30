أيلة تكرم الأمهات في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا

عمان – الغد- شاركت “أيلة” الأسرة الأردنية الاحتفال بمناسبة عيد الأم، تقديرا لدورها الكبير وجهودها في المسيرة الوطنية، حيث بادرت إلى تكريم الأمهات في خطوط المجابهة الأولى لجائحة كورونا (COVID-19) وبأسلوب مبتكر يحقق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأطلقت أيلة حملتها لتوزيع باقات الورود والهدايا التذكارية المميزة على الأمهات العاملات ضمن الفرق الطبية وفرق التقصي الوبائي في مديرية صحة العقبة، في مواقع عملهن إيمانا بدورهن في توفير سبل الحماية والوصول إلى المرضى وتوفير المساعدة الصحية اللازمة لحماية المجتمع في مواجهة الجائحة على مدار أكثر من عام.

وجسدت مبادرة “أيلة” بعيد الأم إيمانها العميق بالدور الكبير الذي تقوم به في المجتمع، وعرفانا بجهودها المعطاءة والجبارة في القطاع الصحي، حيث كانت الأمهات العاملات في القطاع الصحي من أوائل المنضمين إلى خطوط الدفاع الأولى في مواجهة الجائحة وواصلن تقديم خدمات إنسانية نبيلة طيلة الأشهر الماضية.

وعبرت الأمهات عن سعادتهن الغامرة بهذا التكريم الذي قدمته أيلة، وهو ما يعكس العرفان بالدور الكبير المناط بهن في ظل الظروف التي أفرزتها الجائحة ودعم ومساندة أيلة الكامل لهن للقيام بدورهن الإنساني والوطني.

من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين “في كل عام كنا نحتفل بالأمهات بيننا ولكن هذا العام أطلقنا مبادرة مميزة بتكريم الأمهات وبما يحقق التباعد الاجتماعي، ونعبر فيها عن تقديرنا للدور الفاعل الذي يقمن به في حماية المجتمع حيث يواصلن الليل بالنهار طيلة أشهر خلت لحماية المجتمع ومساعدته على مجابهة الوباء، كما ونؤكد على اعتزازنا العميق في شركة واحة أيلة للتطوير بالأمهات في كافة قطاعات العمل واسهاماتهن في نهضة الوطن وتقدمه”.

وثمن مدير مديرية صحة العقبة الدكتور صائب أبوعبود الحياصات، مبادرة أيلة المهمة في تأكيد التشاركية وتعزيز دور العاملين في القطاع الصحي.