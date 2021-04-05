“أيلة” تكرم الأمهات في الخطوط الأمامية لمواجهة “كورونا”



عمان- شاركت “أيلة” الأسرة الأردنية الاحتفال بمناسبة عيد الأم، تقديراً لدورها الكبير وجهودها في المسيرة الوطنية، حيث بادرت إلى تكريم الأمهات في خطوط المجابهة الأولى لجائحة كورونا وبألوب مبتكر يحقق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأطلقت “أيلة” حملتها لتوزيع باقات الورود والهدايا التذكارية المميزة على الأمهات العاملات ضمن الفرق الطبية وفرق التقصي الوبائي في مديرية صحة العقبة، في مواقع عملهن إيماناً بدورهن في توفير سبل الحماية والوصول إلى المرضى وتوفير المساعدة الصحية اللازمة لحماية المجتمع في مواجهة الجائحة على مدار أكثر من عام.

وجسدت مبادرة “أيلة” بعيد الأم إيمانها العميق بالدور الكبير الذي تقوم به في المجتمع، وعرفاناً بجهودها المعطاءة والجبارة في القطاع الصحي، حيث كانت الأمهات العاملات في القطاع الصحي من أوائل المنضمين إلى خطوط الدفاع الأولى في مواجهة الجائحة وواصلن تقديم خدمات إنسانية نبيلة طيلة الأشهر الماضية.

وعبرت الأمهات عن سعادتهن الغامرة بهذا التكريم الذي قدمته “أيلة”، وهو ما يعكس العرفان بالدور الكبير المناط بهن في ظل الظروف التي أفرزتها الجائحة ودعم ومساندة “أيلة” الكامل لهن للقيام بدورهن الإنساني والوطني.

ومن جانبه، قال المهندس سهل دودين المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير “في كل عام كنا نحتفل بالأمهات بيننا ولكن هذا العام أطلقنا مبادرة مميزة بتكريم الأمهات وبما يحقق التباعد الاجتماعي، ونعبر فيها عن تقديرنا للدور الفاعل الذي يقمن به في حماية المجتمع حيث يواصلن الليل بالنهار طيلة شهور خلت لحماية المجتمع ومساعدته على مجابهة الوباء، كما ونؤكد اعتزازنا العميق في شركة واحة أيلة للتطوير بالأمهات في قطاعات العمل كافة وإسهاماتهن في نهضة الوطن وتقدمه”. وثمن الدكتور صائب أبوعبود الحياصات مدير مديرية صحة العقبة مبادرة أيلة المهمة في تأكيد التشاركية وتعزيز دور العاملين في القطاع الصحي. وعلى مدار الأشهر الماضية، ركزت برامج أيلة للمسؤولية الاجتماعية على دعم الجهود الوطنية في مواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى مواصلة تنفيذ مبادراتها الخاصة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن برامجها في قطاعات التعليم والتعليم المهني والثقافة والرياضة والبيئة، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وخاصة تلك التي تستهدف المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.