“أيلة” تنفذ مجموعة من التدابير لضمان استدامة الحياة اليومية

الغد- أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير عن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي نفذتها خلال فترة حظر التجول التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19” وذلك لضمان استدامة الحياة بشكل يومي.

وقامت “أيلة” بتفعيل خطة الطوارئ وتشكيل خلية أزمة للتصدي لأي مشكلات أو عقبات قد تحدث خلال فترة الإغلاق.

ولتمكين موظفيها والعاملين فيها من توفير احتياجاتهم الأساسية والتخفيف عنهم اقتصادياً، قررت الشركة صرف الرواتب قبل موعدها وقبل فترة الإغلاق.

وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على دعم ومساندة مختلف فئات المجتمع وخاصة المهمشة منهم، تبرعت “أيلة” بـ 5 الاف دينار لعمال المياومة في تليثون العقبة الذي انطلق الجمعة الماضية.

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين:” تأتي مجموعة الإجراءات التي قامت بها “أيلة” خلال فترة حظر التجوال وإغلاق مواقعها منسجمة مع دورها الوطني والمسؤول وحرصها على ضمان استدامة الحياة لسكانها وتمكين العاملين فيها من توفير احتياجاتهم الأساسية خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة “.

وأكد المهندس دودين، استعداد “أيلة” لدعم ومساندة جهود المؤسسات الوطنية عبر التزامها وموظفيها بالتعليمات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت أيلة قد أطلقت في وقت سابق حملة تعقيم شاملة لمرافق حيوية ومواقع مؤسسات عامة ووطنية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منها 10مدارس حكومية وقرى الأطفال SOS ومكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ومكاتب دائرة الأراضي والمساحة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، وفرع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمحطات الأمنية وأكشاك الشرطة ومحطات الشرطة السياحية في منطقة وسط المدينة.

كما نفذت أيلة أيضاً عمليات التعقيم الشاملة في كافة مرافق أيلة بما فيها الملاعب والمسطحات الخضراء والمناطق السكنية والممرات، فضلاً عن عمليات تعقيم لكافة الحافلات والسيارات التابعة للشركة.