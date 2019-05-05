“أيلة” تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان بأجندة مبادرات مجتمعية

عمان- أنهت شركة “واحة أيلة للتطوير”، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، بإعداد جدول متكامل من المبادرات والفعاليات الخيرية، استمراراً لنهجها في التفاعل مع المجتمعات المحلية وتلمس احتياجاتها.

وتجسد أجندة “أيلة” في مبادراتها الخيرية والإنسانية خلال شهر رمضان، استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية الرامية إلى تحقيق هدف التمكين الاقتصادي، لمختلف فئات المجتمع، ما شكل نموذجاً يحتذى للقطاع الخاص، وكانت مخرجات هذه الاستراتيجية نماذج حية في تغيير أنماط معيشة الأسر والأفراد.

وكشفت “أيلة” عن مضامين برنامجها المكثف للمسؤولية المجتمعية خلال الشهر الفضيل والذي يأتي ضمن مساعي الشركة الدؤوبة للوصول إلى الفئات المحتاجة، وحرصها الدائم على دعم تكاملية الجهود الخيرية الوطنية لتعم أجواء الرحمة والمودة خلال الشهر الفضيل.

واستكملت “أيلة” الترتيبات كافة لتوزيع طرود الخير الرمضانية على الأسر المحتاجة من الفئات الأقل حظاً بالتعون مع تكية أم علي، استلهاماً لقيم التكافل والتضامن التي يمثلها شهر رمضان، وجرياً على عادة شركة “واحة أيلة للتطوير” على مدار السنوات الماضية.

وامتدت أجندة مبادرات أيلة الرمضانية إلى توزيع مستلزمات منزلية تعمل على تحسين نوعية حياة هذه الأسر تشمل المكيفات الصحراوية والثلاجات، بالتزامن مع دخول الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة.

واستكملت أيلة خلال شهر نيسان (ابريل) الماضي ترميم البيوت كافة التي تعهدت بعمل الصيانة اللازمة لها في العقبة خلال حملة الشتاء والبالغ عددها ستة منازل، لتتوج بذلك جهودها تجاه المجتمع المحلي والهادفة إلى تحقيق الاستدامة عبر التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي مبادرة نوعية، تنظم شركة “واحة أيلة للتطوير” حفل إفطار رمضاني جماعيا لعدد من عمال الخدمات المساندة في العقبة من مختلف القطاعات الخدمية، بمن فيهم العمالة الحرفية وعمال الوطن وغيرهم، تجسيداً لقيم التكافل الاجتماعي التي تعكسها أجواء شهر رمضان المبارك.