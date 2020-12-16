“أيلة” تنهي استعداداتها للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

عمان- أعلنت أيلة عن استكمال تحضيراتها استقبالا لعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وباستعدادات متكاملة لتطبيق قواعد صحية صارمة تشمل التباعد الاجتماعي، والضوابط الصحية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا (COVID-19) لتكفل احتفالات آمنة لمرتاديها وسكانها.

وتنطلق أيام الفرح مع افتتاح سوق العيد في قرية المرسى يوم الخميس 17 من كانون أول/ ديسمبر الجاري وتستمر حتى مطلع العام المقبل 2021 مع باقة من النشاطات والأحداث ومفاجآت الفرح في كل يوم.

واختارت شركة واحة أيلة للتطوير بعناية تامة مواقع فسيحة مفتوحة لإقامة انشطتها بعيد الميلاد، تحقيقاً لمتطلبات التباعد الاجتماعي وإجراءات مرافقة بغية الحفاظ على صحة الحضور، كما سيشهد جدول الفعاليات توقفاً يوم الجمعة التزاماً بالقرارات الحكومية الخاصة بالحظر في هذا اليوم، إذ يتسم البرنامج المعدّ بمواءمته للمتطلبات الوقائية لمجابهة جائحة كورونا والقرارات الحكومية الخاصة بهذا الشأن. وتزدان شوارع وممرات قرية المرسى بشجرة عيد الميلاد بارتفاع يزيد على 10 أمتار ويمكن ملاحظتها من مختلف أروقة أيلة مع اضاءتها بشكل جذاب لتضفي جوا من السعادة وتتمازج مع الزخارف التي أعدت خصيصاً لأجواء عيد الميلاد ورأس السنة وتعكس طبيعة العقبة الشاطئية في تناغم فريد مع بحيرات أيلة وممراتها المائية.

وتضيف الزينة المعلّقة في الممرات أجواء من السعادة لتجربة الزوار مع أكاليل من الزهور في أنحاء قرية المرسى تقود مباشرة إلى كهف سانتا كلوز. وأعدت أيلة أجندة واسعة من الفعاليات الممتعة وفقرات المرح والتسلية لمختلف أفراد العائلة التي تستقبل بها الزوار تناسب مختلف الأعمار واحتياجات العائلات تشمل إضاءة شجرة عيد الميلاد، والرسم في الهواء الطلق على طول ممشى قرية المرسى في ايلة، إضافة إلى ركن خاص بالحرف اليدوية المحلية، واطلاق البالونات وفقرات ألعاب؛ الكراسي الموسيقية والبحث عن النجوم.

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: “عملنا بأقصى طاقاتنا وبأعلى المعايير الصحية طوال الفترة الماضية لتلبية متطلبات توفير تجربة احتفالية آمنة بأجواء رأس السنة وعيد الميلاد، مع التزامنا التام بإجراءات السلامة والصحة العامة”. يشار إلى أن قرية المرسى تعد أحد مرافق أيلة الرئيسية توفر مساحات للبيع بالتجزئة تطل على البحر ما يوفر متعة التسوق لزوار أيلة، حيث تضم مجموعة من المتاجر ومنافذ البيع وخدمات الضيافة مصممة لتلبية توقعات السكان والزوار.