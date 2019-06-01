“أيلة” تنهي الاستعدادات لاستقبال الزوار في فعاليات موسم الصيف

العقبة- أنهت شركة واحة أيلة للتطوير استعداداتها لاستقبال الزوار، والاحتفال بأعضاء أسرتها من القاطنين خلال الموسم الصيفي المقبل، لتمنحهم تجربة ثرية وغير مسبوقة في عوالم الترفيه والمرح على مدار الأشهر المقبلة.

وتواصل “أيلة”، عبر احتفالات الصيف التي تنطلق الشهر المقبل، مفاجأة سكانها وضيوفها، وتعزيز حضورها في أنشطة أعضاء أسرتها ودعم أنشطة قطاع السياحة المحلي.

ويشمل برنامج “أيلة” الصيفي قائمة طويلة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتكاملة، وضعت بصماتها في أركان أيلة كافة، وسط أجواء من الحفاوة والضيافة يلقاها المقيمون والزوار، تكفل لهم إجازة مدهشة على شواطئ العقبة.

وتضمن جدول “أيلة” الصيفي فعاليات متخصصة خلال فترة عيد الفطر السعيد، وأيضاً خلال عيد الأضحى المبارك المقبل، خاصة مع حديقة أيلة للتزلج على الماء Ayla Wake Park لاستقبال الزوار.

وبالتزامن مع العطلة الصيفية للمدارس، وفرت “أيلة” مستلزمات قضاء أوقات من الفرح للأطفال في أماكن مخصصة لهم على امتداد المسطحات المائية وتشييد قلعة المغامرات والألعاب المائية المثالية لهذه الأعمار.

وازدانت شواطئ “أيلة” وممراتها المائية ليستكشف المصطافون لمسة ساحرة من الجمال، كما جرى تحضير نادي الشاطئ بحلة جديدة، لاستقبال الحفلات والأنشطة المنوعة التي تلبي احتياجات الباحثين عن الاسترخاء أو الصخب على حد سواء.

ويتضمن برنامج “أيلة” خلال موسم الصيف، فعاليات المغامرة والترفيه في حديقة أيلة للتزلج على الماء Ayla Wake Park التي تعد المكان الأول المخصص للسياحات الترفيهية والرياضات المائية في المملكة، ومزودة بالكوابل التي تتيح للزوار ممارسة سباقات ركوب ألواح التزحلق والتزلج السريع على الماء وركوب الألواح وممارسة الحركات الأكروباتية على مضمار نادي الشاطئ.

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير، المهندس سهل دودين: “نحن في غاية السعادة للمساهمة بتوفير مساحة للفرح والبهجة وقضاء أفضل الأوقات في أيلة بالاستناد على بنية تحتية مميزة توفر لنا القدرة على استقطاب الزوار وممارسة تشكيلة منوعة من الرياضات الفريدة وخاصة المائية منها، ولنسهم بشكل رئيسي في تعزيز النشاط السياحي والاقتصادي في العقبة”.