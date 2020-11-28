“أيلة” تُجدد دعمها لنادي شباب العقبة

عمان – الغد – انطلاقاً من استراتيجة المسؤولية الاجتماعية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر دعم القطاعات المختلفة وخاصة الرياضة والشباب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير عن تجديد دعمها لنادي شباب العقبة الرياضي.

ويأتي الدعم الهادف إلى مساندة أنشطة النادي التي تبرز مواهب وطاقات الشباب الإبداعية في العقبة، في ظل الظروف التي تركتها جائحة كورونا (كوفيد-19) على الأنشطة الرياضية حول العالم وواقع النادي وما يواجهه كغيرة من الأندية جراء تداعيات جائحة كورونا وقلة عدد الجهات الداعمة.

وتأتي هذه المبادرة من أيلة دعماً لجهود النادي الرامية لتطوير وتعزيز الطاقات الشبابية على مستوى العقبة من خلال أنشطته الهادفة، ونظراً لما حققه النادي خلال المواسم الرياضية السابقة من أداء مميز ضمن بطولات الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وزار رئيس وأعضاء الهيئة الادارية لنادي شباب العقبة الرياضي أيلة للاطلاع على آخر التطورات التي تشهدها أحد أكبر مشاريع التطوير الحضري في المملكة وخططها للأعوام المقبلة مثمنين مسيرتها وإنجازاتها التي تركت بصمة وأثراً تنموياً في المجتمع المحلي والتفاعل معه.

وأعرب المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، عن سعادته بمسيرة النجاح التي حققها نادي شباب العقبة طيلة السنوات الماضية والتي وصل خلالها إلى دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، ويضم بين صفوفه كفاءات رياضية مميزة من أبناء المجتمع المحلي.

وأكد المهندس دودين على أن دعم أيلة لأنشطة نادي شباب العقبة مع تحديات جائحة كورونا، يكرس سياسة أيلة في التواصل البناء مع القطاعات الشبابية والهيئات والمؤسسات المحلية وتعزيز المكاسب التنموية على مستوى العقبة، متمنياً ضرورة تخطي تداعيات جائحة كورونا على مختلف الأنشطة وصولاً إلى التعافي التام.

من جانبه أبدى رئيس وأعضاء الهيئة الادارية لنادي شباب العقبة اعتزازهم بالشراكة الحقيقية مع شركة واحة أيلة للتطوير، واسهاماتها المميزة في خدمة المجتمع وتنميته وخاصة القطاع الشبابي، في ظل تداعيات أزمة كورونا على القطاع الرياضي.