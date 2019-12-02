“أيلة” تُطلع المجلس المحلي على خططها التطويرية الشاملة للعام المقبل

عمان- تكريساً لنهج التواصل البناء مع مؤسسات المجتمع المحلي، استضافت “أيلة” رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة، للاطلاع على آخر التطورات في “أيلة” وخططها التطويرية الشاملة للعام المقبل.

وجاءت هذه الزيارة تجسيداً لسياسة التواصل مع القيادات المجتمعية والهيئات والمؤسسات المحلية، بهدف التعريف بالإنجازات المتحققة في مشروع أيلة، ورؤيتها التنموية التي تترك أثراً مباشراً في المجتمع المحلي وتتفاعل معه، إضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي خططها المستقبلية.

واستعرض المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين مراحل العمل والإنجاز في المشروع، ونجاح أيلة في استكمال المرحلة الأولى من المخطط الشمولي، وانتقالها إلى المرحلة التالية، والتي تعزز المكاسب التنموية على مستوى العقبة.

وأكد المهندس دودين أن إسهام “أيلة” في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على مستوى العقبة بات واضحاً للعيان؛ حيث أسهمت في دعم الجهود الوطنية الخاصة بالترويج واستقطاب السياح ما ترك بصمة على مستوى النمو في قطاعات اقتصادية مرتبطة، إضافة إلى جهود “أيلة” في استضافة الفعاليات الرياضية والمنوعة الكبرى، وتنظيم الملتقيات والأنشطة في قطاعات عدة. ولفت المهندس دودين إلى أن أيلة لم تغفل يوماً عن ضرورة توزيع مكاسب التنمية على مختلف شرائح المجتمع المحلي، ولذا طورت برامجها السنوية للمسؤولية المجتمعية، الهادفة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي في مجالات ذات قيمة مضافة، مع الإسهام المباشر في الفعاليات المحلية وبشكل خاص في العقبة التي باتت محور اهتمام استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، وتركت بصمتها الإيجابية على شكل نتائج فعلية لكثير من الشرائح بعد تلمس الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.